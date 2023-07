Avstrija uvaja kazni za kupovanje mandatov in donacije v zameno za izvolitev

Kazenski postopek v prihodnje grozi tudi politikom in javnim uslužbencem, ko se še v vlogi kandidatov, denimo pred volitvami, potegujejo za položaj in obljubljajo donacije v zameno za izvolitev.

Kaznivo bo tudi, če bo posameznik sprejel denar ali ugodnosti ter v zameno obljubil usluge na uradnem položaju. Storilca bo kazen doletela takoj po nastopu mandata, ne glede na to, ali je že opravil uslugo, za katero je prejel plačilo ali drugo korist. To velja za vse, ki so na položaj izvoljeni, na primer člani zveznega ali deželnega parlamenta, pa tudi tiste na položajih, za katere je nujen postopek prijave ali izbire.

Avstrija je protikorupcijsko zakonodajo zaostrila po aferi Ibiza, ki je leta 2019 pretresla avstrijsko politiko ter odnesla koalicijsko vlado med ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ). Ta afera je zamajala ugled politike v državi in privedla do odstopa takratnega kanclerja Sebastiana Kurza, ki je veljal za čudežnega dečka avstrijske politike. Preiskava afere, poimenovane po videoposnetku, posnetem na španskem letoviškem otoku Ibiza, je razkrila tesne povezave med najvišjimi avstrijskimi politiki, poslovneži in mediji.