Avstrija v primežu snega, na dunajskem letališču začasno ustavili promet

Z dunajskega letališča so danes sporočili, da so večino letov odpovedali ali pa imajo več ur zamude. Šele popoldne pričakujejo posamezne vzlete in pristanke, a opozarjajo, da je pričakovati zamude. Ponoči je padlo okoli 20 centimetrov snega, zimske službe pa od četrtka zvečer neprekinjeno čistijo sneg. Doslej so odstranili za okoli 15.000 ton snega, je povedal tiskovni predstavnik letališča Peter Kleemann.
Tudi na avtocestah so bile velike težave. Pomembna hitra cesta na obrobju avstrijske prestolnice je bila začasno zaprta, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Težka vozila so obtičala na številnih odsekih zasneženih cest in jih blokirala, zgodilo se je tudi več deset nesreč, ki so zahtevale smrtno žrtev. Od Koroške do Spodnje Avstrije je bilo več cest neprevoznih, so sporočili iz avstrijskega avtomobilskega kluba. Priporočili so, naj se vozniki ne odpravijo na pot, če ni nujno.
O posamičnih izpadih električne energije so poročali iz Spodnje Avstrije, kjer je bilo danes zjutraj brez električne energije okoli 3000 gospodinjstev. Na avstrijskem Štajerskem je moker in težak sneg poškodoval številne električne napeljave. Brez elektrike je bilo davi še vedno okoli 30.000 gospodinjstev. Prizadet je tudi Gradec.
Zimske razmere tudi na Hrvaškem
O sneženju poročajo tudi s severa Hrvaške, kjer je do danes zjutraj zapadlo do deset centimetrov snega, o težavah v prometu ne poročajo.
V četrtek zvečer pa je Dalmacijo znova prizadel ciklon z orkanskim vetrom, nevihtami in močnim deževjem ter plimskimi valovi. Morje se je razlilo in poplavilo številna obalna mesta, najhuje je bilo v Šibeniku, Trogirju in Kaštelih, poročajo hrvaški mediji.
