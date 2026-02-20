Avstrija v primežu snega, na dunajskem letališču začasno ustavili promet

Z dunajskega letališča so danes sporočili, da so večino letov odpovedali ali pa imajo več ur zamude. Šele popoldne pričakujejo posamezne vzlete in pristanke, a opozarjajo, da je pričakovati zamude. Ponoči je padlo okoli 20 centimetrov snega, zimske službe pa od četrtka zvečer neprekinjeno čistijo sneg. Doslej so odstranili za okoli 15.000 ton snega, je povedal tiskovni predstavnik letališča Peter Kleemann.

Tudi na avtocestah so bile velike težave. Pomembna hitra cesta na obrobju avstrijske prestolnice je bila začasno zaprta, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Težka vozila so obtičala na številnih odsekih zasneženih cest in jih blokirala, zgodilo se je tudi več deset nesreč, ki so zahtevale smrtno žrtev. Od Koroške do Spodnje Avstrije je bilo več cest neprevoznih, so sporočili iz avstrijskega avtomobilskega kluba. Priporočili so, naj se vozniki ne odpravijo na pot, če ni nujno.