Avstrija v strahu pred novim migrantskim valom, v Afganistanu vse slabše

Ker se varnostni strokovnjaki bojijo, da bi med množico ljudi lahko prišli tudi nevarni teroristi ali kriminalci, naj bi na avstrijskem notranjem in obrambnem ministrstvu že načrtovali okrepljeno varovanje vzhodne meje, poroča krone.at.

Avstrijci sicer opažajo nov pritisk na svoje meje, letos so po Avstriji prijeli že okoli 200 tihotapcev, več kot tretjino na Gradiščanskem, kjer naj bi se s to problematiko zdaj ukvarjala tudi posebna skupina.

Če se bodo odločili za dodatno ukrepanje, bo to najbrž vsaj delno tudi posledica zahtev javnosti, še posebej po brutalnem umoru 13-letne Leonie. Ta je v avstrijski javnosti zelo pogrel debato o migracijah in o tem, da peščica pripadnikov afganistanske skupnosti z nasiljem meče slabo luč na svoje rojake.

Medtem so razmere v Afganistanu vse bolj zapletene. Talibani sicer vsaj javno zagotavljajo, da ne želijo monopolizirati oblasti, vendar vztrajajo, da ne bo miru, dokler pogajanja ne bodo prinesla nove vlade v Kabulu in ne bo odstranjen predsednik Ashraf Ghani. V intervjuju za Associated Press je talibanski tiskovni predstavnik Suhail Shaheen, ki je tudi član pogajalske skupine skupine, spregovoril o svojih pogledih na to, kako državo rešiti z roba prepada.

Po odhodu ameriških in Natovih vojakov namreč talibani v Afganistanu hitro zasedajo ozemlja, zasedli so nekatere strateške mejne prehode in provincialna središča. Ta teden je ameriški general Mark Milley na tiskovni konferenci Pentagona povedal, da imajo talibani "strateški zagon" in da ne izključuje možnosti, da bi talibani prevzeli polno oblast.

Dodal je, da to sicer ni povsem neizogibno, a domačini se še dobro spomnijo, kako je bilo, ko so bili talibani nazadnje na oblasti pred približno dvajsetimi leti. Takrat so dekletom odrekli pravico do izobraževanja in ženskam prepovedali delo. Afganistanci, ki si to lahko privoščijo, zato že iščejo načine, kako pobegniti iz države.

Shaheen je medtem dejal, da bodo talibani položili orožje, ko bodo pogajanja prinesla vlado, ki bo sprejemljiva za vse strani v sporu. Ghanija je opisal kot človeka, ki neti vojno, in ga obtožil, da je svoj govor na muslimanski praznik kurban bajram uporabil za obljubo ofenzive proti talibanom. Shaheen je tudi ponovil prepričanje, da je aktualni predsednik na oblast prišel s prevaro.

Ghani pa je pogosto dejal, da bo ostal na oblasti, dokler nove volitve ne določijo naslednje vlade. Njegovi kritiki, vključno s tistimi, ki niso pripadniki talibanov, mu sicer očitajo, da le skuša obdržati oblast in povzroča razkol.

Je pa Shaheen nakazal, kako bi delovala nova talibanska oblast. Dejal je, da bi ženske smele delati, hoditi v šolo in sodelovati v politiki, vendar bodo morale nositi hidžab ali ruto. Dejal je, da bi moral ženske ob odhodu iz hiše spremljati moški in da imajo talibani v novo zasedenih okrožjih ukaze, da univerze, šole in trgi še naprej delujejo kot prej, vključno z udeležbo žensk in deklet.

A v praksi je bilo z okupiranih ozemelj več poročil, da so talibani uvedli ostre omejitve za ženske, ter da so celo požgali šole. Shaheen je na to dejal, da so nekateri talibanski poveljniki ignorirali ukaze talibanskega vodstva proti represivnemu in drastičnemu vedenju in da so številnim sodili na talibanskem vojaškem sodišču in jih kaznovali, čeprav podrobnosti ni navedel.

Mnoge Afganistance, ki so utrujeni od več kot 40 let vojne, dogajanje sicer navdaja s strahom pred ponovitvijo brutalne državljanske vojne v zgodnjih devetdesetih letih, v kateri so se ti isti vojaški voditelji borili za oblast. "Veste, nihče si ne želi državljanske vojne, tudi jaz ne," je dejal Shaheen. A prav veliko ljudi njegove izjave niso pomirile.