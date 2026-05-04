Avstrija zaradi suma vohunjenja izgnala tri ruske diplomate

Po poročanju ORF naj bi bili trije uslužbenci veleposlaništva neposredno vpleteni v satelitsko vohunjenje za mednarodnimi organizacijami s sedežem v avstrijski prestolnici s pomočjo satelitskih naprav na območju ruskega veleposlaništva in ruskega diplomatskega kompleksa na Dunaju. Avstrija je najprej aprila zanje zahtevala odpravo diplomatske imunitete, vendar Moskva zahtevi ni ugodila.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je s tem danes potrdilo poročanje avstrijske javne televizije ORF, ki je v nedeljo zvečer poročala o izgonu treh ruskih diplomatov.

"Nesprejemljivo je, da se diplomatska imuniteta izkorišča za vohunjenje," je danes poudarila zunanja ministrica Meinl-Reisinger, ki je vohunjenje izpostavila kot varnostni problem za Avstrijo, proti kateremu vlada dosledno ukrepa. "To smo ruski strani jasno in nedvoumno sporočili, tudi v zvezi z množico anten na ruskem diplomatskem predstavništvu," je dodala in napovedala, da bo vlada z zaostritvijo določb o vohunjenju v kazenskem zakoniku "naredila še en korak k preprečevanju tujega vohunjenja v Avstriji".

Sedaj je vohunjenje obveščevalnih služb v Avstriji kaznivo le, če je usmerjeno proti avstrijskim interesom. Vlada pa želi po predlogu pravosodnega ministrstva dodati člen, ki bi pred vohunjenjem zaščitil tudi interese mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi. Zaostrili naj bi tudi obstoječi člen o vohunjenju, je aprila poročal avstrijski tednik Falter.

Rusko veleposlaništvo na Dunaju je izgon ruskih diplomatov danes označilo za "nezaslišano, neupravičeno, politično motivirano in popolnoma nesprejemljivo". Napovedalo je ostre povračilne ukrepe.

V Avstriji je akreditiranih okoli 220 uslužbencev ruskega veleposlaništva. Od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 jih je izgnala okoli ducat.

Dunaj je sicer za New Yorkom in Ženevo tretje največje diplomatsko središču na svetu, kjer imajo sedež številne mednarodne organizacije. Med njimi so Združeni narodi s specializiranimi agencijami in uradi, kot sta Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) in Urad ZN za droge in kriminal (UNODC), pa tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).