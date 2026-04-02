Avstrija zavrnila prošnje ZDA za uporabo svojega zračnega prostora

"Prošnje so resnično obstajale, a so bile zavrnjene že od samega začetka," je sporočil predstavnik avstrijskega obrambnega ministrstva. Števila prošenj ni razkril, dejal je le, da jih je bilo "nekaj" in da so jih zavrnili v skladu z avstrijsko politiko nevtralnosti. Ob tem je še pojasnil, da tovrstne prošnje vselej zavrnejo, ko jih vloži država, vpletena v vojno.
Podobne prošnje ZDA so od začetka izraelsko-ameriške agresije proti Iranu konec februarja zavrnile tudi nekatere druge evropske države, med njimi Španija in Italija, kar je naletelo na jezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zaostritev njegove kritične drže do zaveznic v Natu ter severnoatlantskega zavezništva nasploh.