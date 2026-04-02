Avstrija zavrnila prošnje ZDA za uporabo svojega zračnega prostora

"Prošnje so resnično obstajale, a so bile zavrnjene že od samega začetka," je sporočil predstavnik avstrijskega obrambnega ministrstva. Števila prošenj ni razkril, dejal je le, da jih je bilo "nekaj" in da so jih zavrnili v skladu z avstrijsko politiko nevtralnosti. Ob tem je še pojasnil, da tovrstne prošnje vselej zavrnejo, ko jih vloži država, vpletena v vojno.