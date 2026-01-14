Avstrija znižuje DDV na osnovna živila

Predstavniki vlade so danes na novinarski konferenci po seji izrazili navdušenje nad ukrepom. Predsednik stranke socialdemokratov SPÖ, ki je znižanje DDV zahtevala že dlje časa, Andreas Babler je poudaril, da imajo ljudje v zadnjem času proti koncu meseca finančne težave tudi pri nakupu osnovnih živil, saj so cene močno narasle. Tudi kancler Christian Stocker vsakodnevno nakupovanje vidi kot breme za potrošnike.

Projekt znižanja DDV na osnovna živila naj bi financiral s prihodki od dajatve na nereciklirano plastiko, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Poleg tega naj bi uvedli davek na pakete iz tretjih držav, torej na pošiljke iz držav izven EU, kot je Kitajska.

Zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger je menila, da bodo trgovci dolžni dejansko prenesti znižanje DDV na kupce. Na ta način bo znižanje davčnega bremena vidno na blagajnah trgovin vsakodnevno. Če trgovci ne bodo upoštevali predpisov, je napovedala ukrepanje.

Bablerju se zdi pomembno tudi raziskati, zakaj se padec cen surove nafte na mednarodnih trgih ni odrazil na avstrijskih bencinskih črpalkah. Sklicana bo komisija za cene in izvedena bo posebna revizija, da se ugotovijo razlogi, je dejal.

Znižanje DDV je deležno široke podpore. V Avstrijskem združenju trgovcev na drobno so pozdravili ukrep in napovedali, da bo znižanje imelo "opazen vpliv na cene". "Naši trgovci bodo učinke te davčne olajšave čim bolj neposredno prenesli na naše stranke," je v sporočilu za javnost zapisal generalni direktor združenja Rainer Will. Dodal je, da se jim zdi ključnega pomena, da gre za trajen in ne le za začasen ukrep.