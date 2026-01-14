Naslovnica
Tujina

Avstrija znižuje DDV na osnovna živila

Dunaj , 14. 01. 2026 14.33 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
A.K. STA
Trgovina

Avstrijska vlada se je uskladila o znižanju davka na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila na nekaj manj kot pet odstotkov. Prepolovitev davčne stopnje naj bi začela veljati sredi leta, seznam živil, ki se bodo zaradi tega ukrepa pocenila, pa bodo še določili.

Projekt znižanja DDV na osnovna živila naj bi financiral s prihodki od dajatve na nereciklirano plastiko, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Poleg tega naj bi uvedli davek na pakete iz tretjih držav, torej na pošiljke iz držav izven EU, kot je Kitajska.

Predstavniki vlade so danes na novinarski konferenci po seji izrazili navdušenje nad ukrepom. Predsednik stranke socialdemokratov SPÖ, ki je znižanje DDV zahtevala že dlje časa, Andreas Babler je poudaril, da imajo ljudje v zadnjem času proti koncu meseca finančne težave tudi pri nakupu osnovnih živil, saj so cene močno narasle. Tudi kancler Christian Stocker vsakodnevno nakupovanje vidi kot breme za potrošnike.

Trgovina
Trgovina
FOTO: Shutterstock

Zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger je menila, da bodo trgovci dolžni dejansko prenesti znižanje DDV na kupce. Na ta način bo znižanje davčnega bremena vidno na blagajnah trgovin vsakodnevno. Če trgovci ne bodo upoštevali predpisov, je napovedala ukrepanje.

Bablerju se zdi pomembno tudi raziskati, zakaj se padec cen surove nafte na mednarodnih trgih ni odrazil na avstrijskih bencinskih črpalkah. Sklicana bo komisija za cene in izvedena bo posebna revizija, da se ugotovijo razlogi, je dejal.

Znižanje DDV je deležno široke podpore. V Avstrijskem združenju trgovcev na drobno so pozdravili ukrep in napovedali, da bo znižanje imelo "opazen vpliv na cene". "Naši trgovci bodo učinke te davčne olajšave čim bolj neposredno prenesli na naše stranke," je v sporočilu za javnost zapisal generalni direktor združenja Rainer Will. Dodal je, da se jim zdi ključnega pomena, da gre za trajen in ne le za začasen ukrep.

avstrija ddv

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
14. 01. 2026 15.36
Evo, eni pametni v eu!
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
14. 01. 2026 15.31
Ce ze nocete kopirati Svice, vsaj avstrijce
Odgovori
+1
1 0
4krogci
14. 01. 2026 15.33
in kako ej v Spodnjem Dupleku? Zemljepis so vam ze uvedli v OŠ?
Odgovori
0 0
4krogci
14. 01. 2026 15.30
vse lepo in prav...ampak v to bo vkljucenih 5 najnujnejsih izdelkov iz prehrane....to ni govora o celotnem oddelku prehrane!
Odgovori
+1
1 0
Rob123
14. 01. 2026 15.32
Kaj mas vkljuceno na Balkanu?
Odgovori
0 0
4krogci
14. 01. 2026 15.36
Avstrija je tudi Balkan....
Odgovori
0 0
Rob123
14. 01. 2026 15.29
V tej golobji drzavi so vsa zivila bistveno drazja kot v tujini!
Odgovori
+3
4 1
Veščec
14. 01. 2026 15.29
mi o tem lahko sam sanjamo,pa to
Odgovori
+0
1 1
Veščec
14. 01. 2026 15.31
bomo pa spet u avstrijo hodil po nakupih,k u stari jugi,pa to
Odgovori
+2
2 0
luksi123
14. 01. 2026 15.27
In kaj udaj, naši bodo ddv edino povišali.
Odgovori
-1
1 2
tavbix
14. 01. 2026 15.26
Od naše mafije pa tak vemo kak pričakovati...
Odgovori
+4
5 1
Semek
14. 01. 2026 15.24
golobar zivi za lazi in dviganje davkov. plesite
Odgovori
+6
8 2
Stojadina-sportiva
14. 01. 2026 15.23
Kaj takega pa ne znajo od sosedov pobrat...no nočejo se bolj realno sliši, ker je fajn molzt pa noben ne prdne..
Odgovori
+1
2 1
Zoran Đinđić
14. 01. 2026 15.22
pravilno 👍🦾😁🤝🤜🤛☝
Odgovori
+1
2 1
kr en33
14. 01. 2026 15.17
Golob pa nam dviguje davke..
Odgovori
+8
11 3
4krogci
14. 01. 2026 15.29
ker davek se je naprimer dvignu?
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
