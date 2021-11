Avstrija znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo

Avstrija je znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu takratne begunske krize. Nadzor na meji se je iztekel 11. novembra, avstrijske oblasti pa so ga znova podaljšale do 11. maja prihodnje leto, so v četrtek potrdili na avstrijskem notranjem ministrstvu.

icon-expand Avstrijska meja FOTO: AP Nadzor na meji je Avstrija poleg Slovenije podaljšala tudi za Madžarsko. Kot razlog na Dunaju navajajo sekundarne migracije, kar so gibanja migrantov iz ene članice EU v drugo, razmere na zunanjih mejah Evropske unije ter nevarnost terorizma in organiziranega kriminala. Po napovedih naj bi se za podaljšanje nadzora na meji odločili tudi v Nemčiji, na Švedskem, Danskem in v Franciji. Evropska komisija sicer zahteva odpravo nadzora na schengenskem območju, saj je ta v nasprotju z načelom prostega pretoka ljudi na območju. Države sicer uvedbo nadzora na meji deloma utemeljujejo z begunsko krizo in nevarnostjo terorizma, tako da Bruselj nima podlage, da bi kakor koli ukrepal. Države v teh primerih Evropsko komisijo seznanijo z nadzorom na meji, ki mu ta ne more oporekati.