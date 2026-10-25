Avstrija zvišuje ceno vinjet za dobro polovico inflacije

Uskladitev cene letne vinjete zgolj za dva odstotka je označil za konkreten prispevek k boju proti inflaciji. "Še posebej v gospodarsko zahtevnih časih moramo zagotoviti, da vsakodnevne vožnje na delo, v šolo ali k družini ne postanejo pretirano drage," je poudaril v današnjem sporočilu za javnost, pod katerega se je podpisal skupaj s finančnim ministrom Markusom Marterbauerjem.

Za letno vinjeto bodo tako morali lastniki osebnih vozil v letu 2027 odšteti 108,90 evra. Pri tem pa jo bo mogoče še vedno kupiti po trenutni ceni 106,80 evra, če bodo vozniki to storili pred 1. januarjem 2027, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Prav tako za dva odstotka se bo z letom 2027 zvišala cena enotne letne vozovnice za javni prevoz v Avstriji, imenovane Klimaticket, ki letos stane 1400 evrov.

Nespremenjene pa bodo ostale zvezne pristojbine za izdajo potnih listov, osebnih izkaznic, vozniških dovoljenj in podobnih dokumentov. "Skupaj zaviramo stroške," sta zapisala ministra. "Dostopna mobilnost in boj proti inflaciji gresta z roko v roki. Kljub nujni dosledni konsolidaciji proračuna vlada ukrepa na različnih ravneh, da bi razbremenila državljane," sta dodala.

Ker se pristojbine za uradne listine ne bodo uskladile z inflacijo, bodo državljani prihranili 25 milijonov evrov. Nazadnje so te pristojbine v Avstriji v okviru varčevalnih ukrepov znatno zvišali lani poleti.