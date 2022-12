Avstrijci celo noč iskali Slovenca, ki je nato pijan sam prišel do njih

V avstrijskem smučarskem središču Bad Kleinkirchheim se je v nedeljo pozno zvečer izgubil eden izmed slovenskih turistov. Zaradi izredno nizkih temperatur so Avstrijci v iskanje poslali 60 reševalcev s psi. Po sedemurnem iskanju pa je pogrešani do njih prišel kar sam in močno pijan.

Avstrijski reševalci so v ponedeljek ob 3. uri zjutraj prejeli klic dveh ljubljanskih turistov, da na območju smučišča Bad Kleinkirchheim pogrešata prijatelja. Skupaj naj bi se odpravili v diskoteko, a je kolega na poti tja nenadoma izginil. Ker ga nista uspela najti, temperature pa so bile nevarno nizke, sta na pomoč poklicala reševalno službo. Na iskanje 33-letnega Ljubljančana se je skupaj podalo 60 pripadnikov policije, gasilcev in gorskih reševalcev, spremljali so jih tudi reševalni psi, piše Kleine Zeitung. icon-expand Smučišče Bad Kleinkirchheim FOTO: Profimedia Po sedmih urah iskanja in prečesavanja območja pa se je pogrešani Slovenec do enot – sicer močno opit – sprehodil kar sam. Reševalcem je razložil, da se je na poti v diskoteko izgubil, nato pa zavetje poiskal v bližnjem lokalu. Zaradi opitosti so ga pridržali, dopoldan pa ga spustili na prostost. Operativni vodja avstrijske brigade reševalnih psov je ob tem dejal, da je imela nenavadna zgodba tudi nenavadno srečen konec. Hkrati je pohvalil sodelovanje avstrijskih ekip na terenu.