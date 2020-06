Avstrijci na Googlu najpogosteje iskali besedo Slovenija

Se nam poleti obeta večji obisk avstrijskih turistov? Sodeč po seznamu najpogosteje iskanih besed v Avstriji, naše severne sosede zelo zanimajo počitnice v Sloveniji. Najpogosteje so iskali vremensko napoved za obmorska mesta Piran in Portorož in ponudbe kampiranja ob slovenski obali.

Po večmesečnem omejevanju gibanja evropske države počasi odpirajo svoje meje tudi za turiste. Odprtja meja so se očitno zelo razveselili tudi Avstrijci. Največji avstrijski časnik Kronen Zeitung je na svoji spletni strani predstavil statistične podatke brskalnika Google o najbolj iskanih besedah v Avstriji za minuli teden. Avstrijce je glede na podatke Googla najbolj zanimala ravno Slovenija, in sicer v povezavi s počitnicami. Največkrat uporabljene besede ob Sloveniji so bile kampiranje, vremenska napoved in cena goriva. Avstrijce je med drugim zanimala vremenska napoved za obmorska mesta Piran in Portorož in kampiranje ob morju oziroma kampiranje v okolici Portoroža. Najbolj iskana besedna zveza pa je bila cena goriva pri nas, poroča Kronen Zeitung.

icon-expand Avstrijce je med drugim zanimala vremenska napoved za Piran in Portorož. FOTO: Shutterstock

Avstrija je sicer po dolgem odlašanju 4. junija vendarle odprla mejo s svojo južno sosedo. Za slovenske državljane tako obvezna 14-dnevna karantena ob prihodu v državo ni več predpisana, prav tako ne potrebujejo potrdila o neokuženosti z novim koronavirusom. Tudi Slovenija je Avstrijo dodala na seznam epidemiološko varnih držav, Avstrijci pa lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Avstrijce je poleg Slovenije zanimalo tudi stanje na svetovnih trgih. Najpogosteje so iskali podjetja Nikola, Amyris, American Airlines, AUA in Scöller-Bleckmann. Proizvajalec električnih avtomobilov Nikola je pretekli teden debitiral na borzi in požel veliko zanimanja. Cene vozovnic pri ameriškem letalskem prevozniku American Airlines so medtem 'poskočile v nebo'.

