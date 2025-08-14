Avstrijci na nogah: 300-kilogramski zapornik državo stane 55.000 evrov mesečno

Avstrijce razburja skoraj 300 kilogramov težak zapornik, ki davkoplačevalce stane celo premoženje. "Medtem ko mnogi Avstrijci mesece čakajo, da pridejo na vrsto za zdravniške preglede in operacije, država gromozanska sredstva namenja za oskrbo enega samega zapornika," so jezni naši severni sosedje. 29-letnik, ki je obtožen trgovine z drogo namreč 'ustvarja' mesečne stroške v višini kar 55.000 evrov, medtem ko stroški 'običajnega' zapornika Avstrijo stanejo okoli 180 evrov na dan. Nejevoljni pa so tudi pravosodni policisti, ki se sprašujejo, zakaj moškega ne namestijo v dom za ostarele, kar bi bilo verjetno bistveno ceneje.

Zapornik, težak skoraj 300 kilogramov, Avstrijo dnevno stane 1800 evrov oziroma vrtoglavih 55.000 evrov na mesec. FOTO: Shutterstock icon-expand

Medtem ko morajo mnogi Avstrijci na zdravniške preglede ali operacije čakati tudi po več mesecev, se za zaporniškimi zidovi očitno vsak dan porabi pravo premoženje za oskrbo enega samega zapornika, poroča avstrijski časopis Krone. Trenutno verjetno najtežji zapornik v državi – moški tehta skoraj 300 kilogramov – avstrijske davkoplačevalce stane vrtoglavih 55.000 evrov mesečno. Trenutno je nastanjen v kazensko-popravnem zavodu Korneuburg, njegova oskrba pa povzroča veliko nezadovoljstva v javnosti, pa tudi v samem zaporu, kjer so zaradi njega izbruhnili celo nemiri.

Obtožen preprodaje drog v velikih količinah. Njegov odvetnik: Sploh ni sposoben storiti očitanih dejanj

29-letnik je bil sprva pridržan v preiskovalnem priporu Josefstadt, nato so ga premestili v zapor Korneuburg. Obtožen je obsežne trgovine z drogami. Med preiskavo njegovega stanovanja v dunajskem okrožju Favoriten je policija našla 45 kilogramov konoplje, dva kilograma kokaina, skoraj dva kilograma amfetaminov in več kot 2000 tablet ekstazija. Kljub temu odvetnik Philipp Wolm trdi, da njegov klient ni (bil) niti sposoben zagrešiti očitanih kaznivih dejanj.

Dnevni stroški oskrbe 1800 evrov

Za premestitev so se avstrijske oblasti odločile, ker standardna zaporniška postelja v Josefstadtu ni mogla prenesti njegove teže, obstajala je celo nevarnost, da se pod njim sesede. V Korneuburgu so mu zagotovili posebej varjeno, dodatno ojačano posteljo. Poleg tega zanj 24 ur na dan skrbi medicinsko osebje zunanjega podjetja. Stroški te oskrbe in varstva pa znašajo približno 1800 evrov na dan oziroma 55.000 evrov na mesec. Za primerjavo, 'običajni' dnevni stroški za zapornika se pri naših severnih sosedih gibljejo okoli 180 evrov.

Za posebno oskrbo 29-letnika Avstrija namenja 1800 evrov na dan. FOTO: Shutterstock icon-expand

Ostre kritike tudi iz politični vrst: 'To je preprosto noro'