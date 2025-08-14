Svetli način
Tujina

Avstrijci na nogah: 300-kilogramski zapornik državo stane 55.000 evrov mesečno

Dunaj, 14. 08. 2025 13.41 | Posodobljeno pred 58 minutami

Avstrijce razburja skoraj 300 kilogramov težak zapornik, ki davkoplačevalce stane celo premoženje. "Medtem ko mnogi Avstrijci mesece čakajo, da pridejo na vrsto za zdravniške preglede in operacije, država gromozanska sredstva namenja za oskrbo enega samega zapornika," so jezni naši severni sosedje. 29-letnik, ki je obtožen trgovine z drogo namreč 'ustvarja' mesečne stroške v višini kar 55.000 evrov, medtem ko stroški 'običajnega' zapornika Avstrijo stanejo okoli 180 evrov na dan. Nejevoljni pa so tudi pravosodni policisti, ki se sprašujejo, zakaj moškega ne namestijo v dom za ostarele, kar bi bilo verjetno bistveno ceneje.

Medtem ko morajo mnogi Avstrijci na zdravniške preglede ali operacije čakati tudi po več mesecev, se za zaporniškimi zidovi očitno vsak dan porabi pravo premoženje za oskrbo enega samega zapornika, poroča avstrijski časopis Krone.

Trenutno verjetno najtežji zapornik v državi – moški tehta skoraj 300 kilogramov – avstrijske davkoplačevalce stane vrtoglavih 55.000 evrov mesečno. Trenutno je nastanjen v kazensko-popravnem zavodu Korneuburg, njegova oskrba pa povzroča veliko nezadovoljstva v javnosti, pa tudi v samem zaporu, kjer so zaradi njega izbruhnili celo nemiri.

Obtožen preprodaje drog v velikih količinah. Njegov odvetnik: Sploh ni sposoben storiti očitanih dejanj

29-letnik je bil sprva pridržan v preiskovalnem priporu Josefstadt, nato so ga premestili v zapor Korneuburg. Obtožen je obsežne trgovine z drogami.

Med preiskavo njegovega stanovanja v dunajskem okrožju Favoriten je policija našla 45 kilogramov konoplje, dva kilograma kokaina, skoraj dva kilograma amfetaminov in več kot 2000 tablet ekstazija. Kljub temu odvetnik Philipp Wolm trdi, da njegov klient ni (bil) niti sposoben zagrešiti očitanih kaznivih dejanj.

Dnevni stroški oskrbe 1800 evrov

Za premestitev so se avstrijske oblasti odločile, ker standardna zaporniška postelja v Josefstadtu ni mogla prenesti njegove teže, obstajala je celo nevarnost, da se pod njim sesede. V Korneuburgu so mu zagotovili posebej varjeno, dodatno ojačano posteljo. Poleg tega zanj 24 ur na dan skrbi medicinsko osebje zunanjega podjetja.

Stroški te oskrbe in varstva pa znašajo približno 1800 evrov na dan oziroma 55.000 evrov na mesec. Za primerjavo, 'običajni' dnevni stroški za zapornika se pri naših severnih sosedih gibljejo okoli 180 evrov.

Ostre kritike tudi iz politični vrst: 'To je preprosto noro'

Poleg zgrožene javnosti, pa je primer sprožil burne odzive tudi med politiki. Predstavnik za odnose z javnostmi stranke FPÖ Christian Lausch je ostro kritiziral takšno zapravljanje davkoplačevalskega denarja. "Preprosto noro – medtem ko se v zdravstvenem varstvu ogromno varčuje na račun prebivalstva, ki plačuje davke," je povedal za Kronen Zeitung.

Primer povzroča nezadovoljstvo tudi v zaporniškem sistemu. Jezni so pravosodni policisti, ki se sprašujejo, zakaj moškega ne namestijo v dom za ostarele, kar bi bila veliko cenejša rešitev. Glede na ogromna sredstva za njegovo oskrbo, se postavlja tudi vprašanje, ali je moški v primeru obsodbe sploh sposoben prestati kazen.

KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ztrm
14. 08. 2025 14.40
+1
Groza.
ODGOVORI
1 0
dule
14. 08. 2025 14.39
+1
na dieto, pa bo
ODGOVORI
1 0
zelen
14. 08. 2025 14.37
najbol da ga izpustijo
ODGOVORI
0 0
Sloale
14. 08. 2025 14.35
+6
Kot da je pri nas kaj drugace?? Zaporniki in prisleki inajo boljso oskrbo kot vsi normalni drzavljani.
ODGOVORI
6 0
čevapgpt
14. 08. 2025 14.34
+3
naj ga dajo na dijetno oskrbo.
ODGOVORI
3 0
Uporabnik1928547
14. 08. 2025 14.33
+2
jst sm pa mislu da samo pr nas takole zginja denar.... pa da so samo pr nas par mesečne čakalne vrste.
ODGOVORI
2 0
Sandi11
14. 08. 2025 14.35
+2
To je zato, ker naše levo novinarstvo poroča le o tem, kar se dogaja v Sloveniji, o tujini pa molči kot grob. Preberite kdaj tuje časopise in boste videli, kaj se pri njih dogaja.
ODGOVORI
2 0
janezzz33
14. 08. 2025 14.32
+2
Naj mu dajo krepko dozo robe, ki jo je prodajal.
ODGOVORI
2 0
bazilika555
14. 08. 2025 14.31
+1
Doma bi ga pustili! Pobegnit itak ne more...
ODGOVORI
1 0
Banion
14. 08. 2025 14.27
+4
še na dolga leta, naj jih malo gloda, stiskače. Pri nas se nihče ne vpraša koliko nas stanejo kriminalci v zaporih, azilanti v dodmovih in socialni podpiranci ki bi lahko delali
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
14. 08. 2025 14.27
+4
Kako pa je s tem pri nas?O tem se pa ne sme pisati.
ODGOVORI
5 1
Sandi11
14. 08. 2025 14.23
+3
Naj shujša. Naj se ga prisili k dieti 1200 kcal na dan. Da bo shujšal. Pri 29 letih pa ni za dom starejših občanov.
ODGOVORI
4 1
trtr
14. 08. 2025 14.23
+3
Drugače pa se težavo lahko reži brez težav, ne da se mu jest pa bo.
ODGOVORI
3 0
enajstdvanajst1
14. 08. 2025 14.23
+1
se bojijo da pobegne.... do vrat potem pa ne more več skozi... to je nalašč naredil saj ve da po preksrbljen... v rusiji ali na kitajskem bi v enem mesecu shujšal na kost in kožo
ODGOVORI
2 1
Antena
14. 08. 2025 14.21
+2
A pri nas je pa, kaj drugače. Dajte no
ODGOVORI
4 2
pager
14. 08. 2025 14.17
+0
v domu je nevarnost da pobegne, kdo ga bo potem spet lovil???
ODGOVORI
1 1
trtr
14. 08. 2025 14.22
+4
s 300 kilami bo bolj težko bežal
ODGOVORI
4 0
jazpatipažidanamarela
14. 08. 2025 14.16
+1
Mene pa zanima, če pride pri nas v zapor kakšen "močnejši" zapornik ali se lahko pritoži, da se mu kršijo človekove pravice češ, da prejema premalo hrane.
ODGOVORI
1 0
zani10
14. 08. 2025 14.14
+1
Pri nas imamo pa drugi problem, imamo eno mlado Tinko, ko poje za 5 taksnih davkoplacevalskega denarja, zakaj se pa to noben ne pritozuje…
ODGOVORI
5 4
Smo druga Švica
14. 08. 2025 14.12
+1
Dobr nismo edini cirkusanti.
ODGOVORI
2 1
zani10
14. 08. 2025 14.12
+5
V slovenije je na stotine takih v slovenskih zaporih kot da si v hotelu 5 zvezdic.
ODGOVORI
6 1
Sushilover
14. 08. 2025 14.12
+7
Je béla cesta - pol leta mu naj dohter predpiše hujšanje in postenje ob vodi in kruhu - debelost ni bolezen, je posledica namernega samouničevalnega prežeravanja.
ODGOVORI
7 0
iRobert
14. 08. 2025 14.14
-4
kruh redi btw.. pametnjakovič
ODGOVORI
1 5
mimgrede
14. 08. 2025 14.29
+3
Robert, kruj redi v kombinaciji z drugo visoko kalorično hrano. Od samega kruha in vode se ne bo nihče zredil...
ODGOVORI
3 0
