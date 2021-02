Avstrijci presenečeni, ker rahljamo ukrepe na mejah

Po novi uredbi lahko vstopite v Slovenijo na vseh mejnih prehodih, tudi manjših. Preglede pa izvajajo le naključno, izpostavljajo na Vienna.at.

Kot ugotavljajo, gre Slovenija s popuščanjem pri mejnem režim v nasprotno smer kot večina drugih članic EU, ki so zaradi močno nalezljivih različic virusa v zadnjem času poostrile mejni nadzor.

Na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve razlogov za to avstrijski tiskovni agenciji APA niso pojasnili. Na vprašanje, ali niso zaskrbljeni, da bi lahko nove različice virusov iz tujine v državo vnesli prav zaradi ohlapnejšega nadzora, pa naj bi pojasnili, da to trenutno "ni glavni poudarek".

"V sedanjih razmerah, ko imajo sosednje države boljšo epidemiološko sliko kot Slovenija in hkrati sprejmejo posamezne ukrepe ter omejujejo vstop v svoje države, glavni poudarek ni na prinašanju virusa iz tujine," je za APA sporočilo slovensko ministrstvo za notranje zadeve. Če se bo kaj spremenilo, pa se bodo vstopni predpisi ustrezno spremenili, so še dodali.

Avstrijski mediji so izbrskali tudi navedbe uporabnikov družbenih omrežij, da jih pri izstopu iz Avstrije ali Italije v našo državo niso preverili.

Na slovenski strani po njihovem ni bilo nikogar, ki bi mu lahko pokazali negativni rezultat testa - ali ki bi jim odredil obvezno karanteno.

"Čeprav so kontrolne točke na notranjih mejah ukinjene, pa še vedno velja, da mora vsak človek ne glede na to, kam in kako vstopa, izpolnjevati pogoje za vstop," je sicer poudarilo slovensko notranje ministrstvo in apeliralo na vse, ki so prišli iz tujine, naj ravnajo odgovorno.

Slovenske oblasti medtem še naprej nadzirajo mejo s Hrvaško, saj je meja to zunanja schengenska meja.