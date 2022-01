Avstrijce skrbi električni mrk: 'Otrok je v šoli dobil obvestilo, da se lahko zgodi kmalu'

V Avstriji so konec minulega leta izvedli več vaj, poimenovanih Energija 21, na katerih so vadili, kako reagirati ob dolgotrajnešem izpadu elektrike.

Avstrijska ministrica Klaudia Tanner je že pred časom razburila z izjavo, "da pravo vprašanje ni več, ali se globalni izpad elektrike lahko zgodi, temveč kdaj se bo zgodil". Pri tem je opozorila, da je bila ta nevarnost do sedaj spregledana kljub katastrofalnim posledicam, ki jih bo lahko imela.

Avstrijci so šli v zvezi s tem tudi konkretno v akcijo: novembra lani so izvedli več vaj, poimenovanih Energija 21, na katerih so vadili, kako reagirati v takšni kritični situaciji. V vajo je bilo vključenih več regij, koordinirala sta jih avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za obrambo.

Poleg predpostavke, da bi lahko ekstremno nizke temperature v Evropi vodile do povečane porabe energije in omejitev v proizvodnji, Avstrijce skrbi še zaostritev odnosov med Rusijo in Ukrajino. Tako v Avstriji kot Nemčiji imajo namreč veliko plinskih elektrarn.