Avstrijec, ki je živel z družino v kleti, zanikovalec holokavsta

54-letni Avstrijec je v zapuščeni vinski kleti v vasi Obritz blizu meje s Češko nezakonito živel skupaj s svojimi šestimi otroki in njihovo mamo, ki naj bi bila britanska državljanka. Kot smo že poročali, so na posestvo poklicali socialno službo, ko je domačine začelo skrbeti za dobrobit otrok. Ko so socialni delavci hoteli vstopiti v stavbo, jih je oče napadel s poprovim razpršilom. Na kraj je prišla policija, ki je moškega aretirala. Preiskava še vedno poteka, moškega pa so medtem že izpustili proti plačilu varščine.

Otroke – stare od sedem mesecev do pet let – so z mamo odpeljali na pregled v bolnišnico. Tiskovni predstavnik policije Stefan Loidl je dejal, da so "v dobrem zdravstvenem stanju in niso bili zanemarjeni". Za otroke trenutno skrbi socialna služba. Lokalne oblasti so povedale, da domnevajo, da je družina živela v nezakonitem skrivališču več mesecev, vendar so se v zadnjih nekaj tednih nad njimi zvrstile pritožbe. Erich Greil, podžupan Orbritza, je dodal, so v kleti našli tudi več kosov orožja.