Avstrijec med poziranjem v muzeju kipu odlomil nožne prste

V muzeju so škodo ugotovili šele pozneje, s pomočjo nadzornih kamer pa odkrili, kdo in kdaj je kip poškodoval, ter dogodek prijavili policiji. Ta je s pomočjo seznama obiskovalcev, ki ga zaradi epidemije novega koronavirusa morajo beležiti za sledenje stikov ob morebitni okužbi, odkrila, da je šlo za 50-letnika, ki si je muzej ogledal v okviru večje skupine turistov iz Avstrije.

Ko je italijanska policija poklicala žensko, ki je v svojem in v imenu svojega moža pustila kontaktne podatke, je bruhnila v jok in potrdila, da je njen mož dejansko odlomil del kipa, so sporočili iz lokalne policije Carabinieri Treviso. Moški je dejanje priznal in obžaloval svojo "neumno potezo".

Avstrijec je poškodoval 200 let star mavčni model kiparja Antonia Canove. Gre za originalen mavčni model, s pomočjo katerega je umetnik pozneje izklesal marmorni kip, ki se nahaja v galeriji Borghese v Rimu. Canova je pomemben italijanski kipar, ki je živel med leti 1757 in 1822 in je znan po svojih umetninah iz marmorja.

Sodišče v Trevisu trenutno še odloča o tem, ali bodo proti moškemu vložili obtožnico. Predsednik Sklada Antonia Canove Vittorio Sgarbije pristojne pozval k jasnemu in odločnemu ukrepanju, saj da moški ne sme ostati nekaznovan za svoje nespoštljivo početje, s katerim je poškodoval umetniško delo. "Uničevanje Canove ni sprejemljivo," je zapisal na Facebooku.

To ni prvič, da so obiskovalci v želji, da bi posneli dobro fotografijo, poškodovali pomembno umetniško delo. Oktobra 2018 je neka ženska poškodovala kar dve umetniški deli, in sicer umetnini Francisca Goye in Salvadorja Dalija, ko ju je zbila na tla, medtem ko je skušala narediti selfi v galeriji v ruskem Jekaterinburgu.