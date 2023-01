Avstrijec s šestimi otroki več mesecev živel v zapuščeni vinski kleti

Socialne službe so prišle na posestvo družine v naselju Obritz blizu meje s Češko po klicu zaskrbljenih domačinov. Ko sta socialna delavca želela vstopiti, ju je 54-letni Avstrijec napadel s solzivcem. Na kraj je nato prispela policija in moškega aretirala.

Otroke, stare od sedem mesecev do pet let, so skupaj z mamo prepeljali na pregled v bolnišnico. Tiskovni predstavnik policije Stefan Loidl je za medije pojasnil, da so otroci v dobrem stanju in da niso bili zanemarjeni. Prav tako niso bili spolno zlorabljeni. Trenutno za njih skrbi socialna služba.

Kot poročajo britanski mediji, je mati otrok britanska državljanka.