Avstrijo in Italijo pestijo huda neurja: poplavljene ulice, sproženih več plazov

Avstrijo so ta konec tedna zajela hujša neurja. Ponoči je bilo med drugim napeto na jugu zvezne dežele Spodnja Avstrija. V okrožju Neunkirchen so se spopadali s točo in poplavami, na Dunaju je veter dosegal hitrosti 110 kilometrov na uro. Poplavljalo je tudi v deželah Salzburg in Štajerska, o vremenskih preglavicah prav tako poročajo iz Italije.

V deželi Salzburg je bilo najhuje na območju Pinzgaua, kjer so imeli gasilci ponoči polne roke dela. Poplavljalo je ulice in zalivalo kleti, ponekod je pustošila toča, na spletu poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Na avstrijskem Štajerskem je bilo zaradi obilnih padavin in vetra, ki je podiral drevesa, zaprtih več cest.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Neurja severno sosedo sicer pestijo že od petka in tudi za danes ni napovedano izboljšanje. Med drugim je velika vremenska nevarnost za danes razglašena na Dunaju. Vreme pa naj bi se po napovedih umirilo v ponedeljek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi Italija se že več dni spopada z ekstremnim vremenom – z vročino in požari na jugu ter močnim deževjem na severu. Najvišjo nevarnost, rdeči alarm, so med drugim razglasili v Lombardiji, kjer je močno deževje na območju jezera Como sprožilo poplave in plazove. Vasi Laglio je pomoč ponudil celo hollywoodski zvezdnik George Clooney.

Vremenski alarmi so sicer razglašeni tudi drugod na severu Italije, med drugim v Toskani in Benetkah. Na jugu države medtem še naprej pustošijo požari, ki jih krepijo huda vročina, suša in močni vetrovi. Še posebej nevarni so ognjeni zublji v bližini Catanie na Siciliji, ki ogrožajo številne kmetije, živali in tudi turistična naselja. Pri gašenju sodeluje 12 letal, na poti na otok so še dodatni gasilci.