Avstrijo prizadela huda neurja: toča, podrta drevesa, poplavljene ceste in kleti

Gasilci so morali na območju regije Flachgau umakniti številne podrta drevesa in iz kleti izčrpati vodo. Z območja so poročali o hudih sunkih vetra, nevihtah in obilnih padavinah. Skupno so morali na teren 125-krat, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Zgornji Avstriji so bili med bolj prizadetimi okraji Branau, Ried, Schärding, Grieskirchen in Rohrbach. Na 156 klicih na pomoč so gasilci med drugim odstranjevali podrta drevesa in črpali vodo iz kleti.