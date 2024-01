Avstrijska dedinja bo razdelila 25 milijonov evrov

31-letna Avstrijka Marlene Engelhorn želi razdeliti podedovanih 25 milijonov evrov. Prepričana je namreč, da trenutni sistem, ki daje bogatim številne davčne odpustke, ni pravičen.

"25 milijonov evrov je treba prerazporediti, ker tega ne stori država. Ta denar imam, ker ni obdavčen. Ta denar imam, ker vlada ni izpolnila svoje naloge zagotoviti, da se bogastvo v družbi porazdeli tako, da ne konča neenakopravno v mojih rokah samo zato, ker sem del določene družine z določenim priimkom," je po poročanju Euronewsa povedala na novinarski konferenci, na kateri je razgrnila svoje načrte.

Engelhornova je potomka Friedricha Engelhorna, ustanovitelja danes multinacionalke BASF. Milijone je dobila po smrti svoje babice Traudl Engelhorn, ki je imela po ocenah Forbesa "pod palcem" kar 3,8 milijarde evrov. Kolikšen delež bo razdala, ni znano, je pa pred časom napovedala, da bo zase obdržala le deset odstotkov.

Na razdelitev denarja ne namerava vplivati. Nalogo bo zaupala 50-članski naključno izbrani skupščini, ki pa mora čim bolje predstavljati avstrijsko prebivalstvo. Na 10 tisoč naslovov v državi so tako že poslali dopis z vabilom, naj se ji pridružijo. Kdor se bo odločil za to, se bo moral registrirati, med njimi bodo nato izbrali 50 članov in še 15 rezerv, če bi si kdo slučajno premislil. Edini pogoj je starost vsaj 16 let.

Sestajali naj bi se ob koncih tedna od marca do junija, za vsako udeležbo jim namerava Engelhornova plačati 1200 evrov. Prav tako jim bo pokrila potne stroške. "Pravice do veta nimam. Svoje imetje polagam v roke teh 50 ljudi in jim zaupam," je še povedala. Če se ne bodo uspeli dogovoriti, ji bo denar ostal.

"Če politiki ne opravljajo svojega dela in ne prerazporejajo, potem moram svoje premoženje prerazporediti sama," je pojasnila v svoji izjavi."Veliko ljudi se komaj prebija iz meseca v mesec, čeprav imajo službe s polnim delovnim časom, na vsak evro, ki ga zaslužijo z delom, pa plačajo davke. To vidim kot neuspeh politike, in če politika odpove, se morajo s tem ukvarjati državljani sami," je še dejala.

Engelhornova je glasna zagovornica višje obdavčitve najbogatejših. Leta 2021 je soustanovila iniciativo "Tax me now" oziroma "obdavči me zdaj", ki združuje milijonarje in milijarderje z istim ciljem. "Smo iniciativa bogatih, ki si aktivno prizadeva za pravičnejšo obdavčitev v Nemčiji, Avstriji in Švici," piše v predstavitvi na njihovi spletni strani.

Avstrija je leta 2008 opustila davek na dediščino.