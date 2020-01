Avstrijska ministrica bosanskega rodu s 24-urno policijsko zaščito

Pred tremi dnevi je zaprisegla nova avstrijska vlada z novim starim kanclerjem Sebastianom Kurzom na čelu, ki se je danes predstavila tudi avstrijskemu parlamentu. V javnosti pa je največ pozornosti požela nova pravosodna ministrica, 35-letnaAlma Zadić – najmlajša pravosodna ministrica v zgodovini države.

Rojena v Bosni in Hercegovini je kot begunka s starši prišla na Dunaj leta 1994, študirala na Dunaju, v Londonu in New Yorku ter postala doktorica prava. Svoje pripravništvo je opravila na Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo v Haagu. Po več letih pravniškega dela je svojo kariero nadaljevala v politiki in svoj prvi poslanski stolček osvojila leta 2017 in s tem postala tudi prva poslanka avstrijskega parlamenta, rojena na območju BiH.

Ponovno je bila izvoljena na zadnjih parlamentarnih volitvah lansko leto na listi Zelenih, ko pa je postala kandidatka za pravosodno ministrico, je postala tarča avstrijske skrajne desnice.