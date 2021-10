Avstrijska opozicija: 'Spremembe v vladi so farsa'

"Evropa je še naprej naš osrednji referenčni okvir in za nas odločilni politični vzvod," je sporočil avstrijski kancler, ki tako kot Kurz prihaja iz avstrijske ljudske stranke (ÖVP). Ob tem je napovedal, da bo ta četrtek obiskal Bruselj, kjer so načrtovani pogovori s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Tako koalicijskim Zelenim kot opoziciji v parlamentu je novi kancler sporočil, da "če imam danes sporočilo za vas vse, potem je to, da je naša roka ponujena vsem".

V skoraj deset minut dolgi predstavitvi vladnih načrtov je Schallenberg dejal, da bo ekonomsko-socialna davčna reforma jedro dela avstrijske vlade. Napovedal je tudi več vlaganj v raziskovanje, digitalizacijo in modernizacijo šolstva. Glede trga dela je dejal, da stavi na to, da morajo vsi, ki lahko, tudi kaj prispevati. Glede migracij in integracije je kancler zatrdil, da bo "dosledno nadaljeval pot".

Pred poslanci je govoril tudi podkancler in predsednik Zelenih Werner Kogler, ki je nastopil spravljivo do koalicijske ljudske stranke, hkrati pa ponovno vzel v bran avstrijsko pravosodje. "Pustimo pravosodju, da dela, da neodvisno preiskuje," je ponovno pozval podkancler. Dodal je, da je dobro, da pravosodje ne dovoli, da bi vplivali nanj in da je veljalo napačno razumevanje, da nekaterih ustanov ne bi smeli kritizirati. Članica Zelenih je tudi avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić.

Glede menjave na kanclerskem položaju je Kogler danes menil, da odločitev o tem zagotovo ni bila lahka, a je bila sprejeta hitro in v interesu države. Predčasne parlamentarne volitve po njegovem mnenju ne bi bile dobra rešitev, obenem je spomnil, da je sedaj pomemben sprejem proračuna.

V svojem govoru Schallenberg danes sicer ni omenil preiskave proti Kurzu in tudi ni predstavil nobenih načrtov za boj proti korupciji v državi.