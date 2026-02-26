Avstrijska policija po poraznih rezultatih opušča električna vozila

Po pisanju avstrijskega dnevnika Kurier policija električni SUV ID.4 skupine Volkswagen testira že od leta 2024. "Električna vozila testiramo v policijskih operacijah, od patruljiranja do zasledovanj. Predvsem je treba preizkusiti zmogljivost, polnjenje in varnost," je pojasnilo avstrijsko notranje ministrstvo.
A dosedanji rezultati so precej nezadovoljivi, piše Kurier, ki se sklicuje na vire iz policijskih sindikatov. Policisti se med drugim pritožujejo, da so prtljažniki vozil premajhni in da v njih ni prostora za vso opremo.
Največja težava pa je, da policijski električni avtomobili, ki jih testirajo, ne zmorejo slediti avtomobilom kriminalcev med zasledovanji. Dosežejo lahko namreč le hitrost do 160 kilometrov na uro, pri tako visoki hitrosti pa se baterija hitro prazni, avtomobili pa se nato nenadoma ustavijo sredi ceste.
Druga težava so zavore, ki pri visokih hitrostih niso zelo učinkovite, zaradi velike teže avtomobila pa je potrebna daljša zavorna pot. Hitro praznjenje baterije povzroča tudi težave v organizaciji. Patrulje morajo večkrat menjati vozila, da bi lahko zagotovile neprekinjeno patruljno aktivnost.
Prav tako policisti poudarjajo, da so avtomobili pretežki in preveliki za ozke dunajske ulice.
Na ministrstvu so priznali, da so izkušnje z električnimi vozili v praksi mešane. Testiranje bi se moralo predvidoma zaključiti prihodnje leto, a ga bodo končali že letos. "Predhodni rezultati testov kažejo, da so električna vozila za policijo primerna le v omejenem obsegu," so pojasnili.
Avstrijski reševalci in gasilci prav tako niso naklonjeni elektriki. Pri gasilcih je v ospredju predvsem previsoka cena. Električna gasilska vozila namreč trenutno stanejo več kot milijon evrov, kar je dvakrat do trikrat več kot vozila z običajnim motorjem.
