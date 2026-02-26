Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Avstrijska policija po poraznih rezultatih opušča električna vozila

Dunaj, 26. 02. 2026 13.36 pred 43 minutami 2 min branja 24

Avtor:
M.S.
Avstrijska policija

Avstrijska policija opušča projekt zamenjave svojega voznega parka avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje z električnimi vozili. Za eno leto so celo skrajšali testno obdobje. Glavni razlog pa: njihova zmogljivost je v resničnem življenju nezadovoljiva. Policisti namreč poročajo o številnih pomanjkljivostih električnih vozil: od tega, da so prepočasna in preširoka, do tega, da se (pre)hitro izpraznijo in jih večkrat pustijo na cedilu.

Po pisanju avstrijskega dnevnika Kurier policija električni SUV ID.4 skupine Volkswagen testira že od leta 2024. "Električna vozila testiramo v policijskih operacijah, od patruljiranja do zasledovanj. Predvsem je treba preizkusiti zmogljivost, polnjenje in varnost," je pojasnilo avstrijsko notranje ministrstvo.

A dosedanji rezultati so precej nezadovoljivi, piše Kurier, ki se sklicuje na vire iz policijskih sindikatov. Policisti se med drugim pritožujejo, da so prtljažniki vozil premajhni in da v njih ni prostora za vso opremo.

Največja težava pa je, da policijski električni avtomobili, ki jih testirajo, ne zmorejo slediti avtomobilom kriminalcev med zasledovanji. Dosežejo lahko namreč le hitrost do 160 kilometrov na uro, pri tako visoki hitrosti pa se baterija hitro prazni, avtomobili pa se nato nenadoma ustavijo sredi ceste.

Električni Volkswagen
Električni Volkswagen
FOTO: Shutterstock

Druga težava so zavore, ki pri visokih hitrostih niso zelo učinkovite, zaradi velike teže avtomobila pa je potrebna daljša zavorna pot. Hitro praznjenje baterije povzroča tudi težave v organizaciji. Patrulje morajo večkrat menjati vozila, da bi lahko zagotovile neprekinjeno patruljno aktivnost.

Prav tako policisti poudarjajo, da so avtomobili pretežki in preveliki za ozke dunajske ulice.

Na ministrstvu so priznali, da so izkušnje z električnimi vozili v praksi mešane. Testiranje bi se moralo predvidoma zaključiti prihodnje leto, a ga bodo končali že letos. "Predhodni rezultati testov kažejo, da so električna vozila za policijo primerna le v omejenem obsegu," so pojasnili.

Avstrijski reševalci in gasilci prav tako niso naklonjeni elektriki. Pri gasilcih je v ospredju predvsem previsoka cena. Električna gasilska vozila namreč trenutno stanejo več kot milijon evrov, kar je dvakrat do trikrat več kot vozila z običajnim motorjem.

avstrija električna vozila policija

Po nezakoniti raciji brez premikov, predsednica kritična do Avstrije

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bilythekid321
26. 02. 2026 14.18
nemogoče 🤣🤣
Odgovori
0 0
Ici
26. 02. 2026 14.16
Vsak, ki je kdaj videl mobilno prihodnost sveta v električnih avtomobilih, je upoštevajoč vsa dejstva, popoln tehnični analfabet. Cena izdelave baterij, cena razgradnje baterij, izguba na vrednosti pri prodaji rabljenih vozil, nevarnost požara, nevarnost eksplozije, cena gradnje novih jedrskih elektrarn, cena gradnje novih električnih omrežij, sevanje...
Odgovori
0 0
JohhnyDinamitash
26. 02. 2026 14.20
ah nehi no, dej naredte primerjavo upoštevajoč ista dejstva za telefone....jih je bistveno več kot avtov. avti grejo v razgradnjo, telefon pa v smeti vržš?
Odgovori
0 0
anjerd
26. 02. 2026 14.14
V blokih nimajo kje parkirati, zdaj pa še ne kje polniti, po vaseh pa se bodo leseni drogovi samovžigali, če bi vsi naenkrat polnili. Nehajte nas posiljevati s temi jajci, pa naj si bodo Evropski ali Kitajski.
Odgovori
+2
2 0
Mens sana
26. 02. 2026 14.13
..........zeleni prehod v EU doživlja fiasko, elektrificiran glave bruseljskih birokratov so se v praksi pokazale kot zgrešena naložba, predragi sistemi, ekološko sporni, vir surovin za njihovo proizvodnjo Kitajska, za navadne smrtnike nedosegljivi in nesmiselni.................
Odgovori
+3
3 0
Googlebot
26. 02. 2026 14.10
Namesto tesle model S plaid. Ali pa model 3 performance. Si oni omislijo vw id4. Ker je pač VW in imajo u njimi pogodbo. Tudi kitajski električni avti byd ali xiaomi su7 bi razturali. Ampak ne oni morejo VW ker pač veliko denarja v igri.
Odgovori
-1
0 1
bilabong 2
26. 02. 2026 14.07
Za radarsko zasedo bo dober.
Odgovori
+2
2 0
Samo.Jst
26. 02. 2026 14.10
pa za običajne listkarje
Odgovori
+2
2 0
sabro4
26. 02. 2026 14.06
ni ga boljšega od atmosfersjkega V8 čistaka, pa naj reče kdorkoli kar hoče, amen
Odgovori
+2
3 1
zdravilozavse
26. 02. 2026 14.05
Drži,da ni vse za vsakogar!Sploh pa el.avtomobili še dolgo ne bodo za vsesplošno uporabo.Edina prednost bi bila morda ekologija pa še to, če v obzir ne vzamemo proizvodnje akumulatorjev.Minusov je precej več!Ne vem kako so si snovalci zamislili polnjenje vozil v mestih,med bloki,potem teža vozil,pa odvisno od azijskih trgov kar se tiče akumulatorjev,cena novih vozil tudi bistveno presega ceno vozil na notri zgorevanje.No ja, odločitev je na vsakem posamezniku,zaenkrat pa el.vozila niso neki oh in sploh.
Odgovori
+3
3 0
Zalchi
26. 02. 2026 14.05
Neeee, celice na streho pa EV kupujte, pa kr kitajske, ker evropski so zanič. Nemci baje pospešeno razvijajo majsodobneši diesel.
Odgovori
+2
2 0
Stojadina-sportiva
26. 02. 2026 14.03
Uf kje so časi ko so z Fičotom vse kriminalce polovili...
Odgovori
+3
3 0
ARNO50
26. 02. 2026 14.00
Bliža se konec woke-green ideologije norosti. Hvala Trump.
Odgovori
+7
8 1
bu?e24 1
26. 02. 2026 14.02
Trump je biu nateg še nis dojeu
Odgovori
-2
0 2
klop12
26. 02. 2026 14.03
ob finančni podpori Muska, ki je omogočil izvolitev in ki je začel s temi električnimi jajci?
Odgovori
-1
0 1
BMReloaded
26. 02. 2026 14.00
V8 je zakon!
Odgovori
+4
4 0
Bebo2
26. 02. 2026 14.00
Haha, a bejž no?
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
26. 02. 2026 13.59
Še vsaj 10 let ne.
Odgovori
+1
2 1
300 let do specialista
26. 02. 2026 13.58
El. kante ao eksperiment za presrance
Odgovori
+11
11 0
samastur
26. 02. 2026 13.55
Ni vse za vsakogar, je pa prihodnost sigurno električna. Verjetno je bilo tudi pred 100 leti več zaupanja v konjske vprege. Tehnologija se bliskovito vzpenja in tudi e mobilnost bo postala stalnica, pa če hočemo ali pa ne. Gasilsko vozilo na elektriko je neumnost, skoraj tako velika kot da bi bil tank na elektriko. Pa ID.4 niti ni nek presežek. Večina Kitajcev tega ranga je bolj zmogljivih.
Odgovori
-6
5 11
pegaso
26. 02. 2026 13.53
Tale je pa tako bosa...in ovce bodo verjele
Odgovori
-11
1 12
Hugh_Mungus
26. 02. 2026 13.52
Vse je za svoj namen. Električni avti so najprimernejši za folk ki jih lahko doma polni, ker 90% populacije avto rabi pretežno do službe in nazaj (manj kot 100 km), le redko pa za poti do 300 km (do obale in nazaj). Niso pa primerni za patruljna vozila ipd. Pa ID4 ni predviden za visoko zmogljivost, ampak kot družinski avto. Kot bi od Sharana pričakoval, da bo primeren za pregon. Lahko bi poskusili s Taycanom, ampak tudi to je bolj šminka.
Odgovori
+14
14 0
Bella ciao
26. 02. 2026 13.52
Vse mogočni naftni lobi
Odgovori
-7
2 9
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543