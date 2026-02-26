Avstrijska policija po poraznih rezultatih opušča električna vozila

Po pisanju avstrijskega dnevnika Kurier policija električni SUV ID.4 skupine Volkswagen testira že od leta 2024. "Električna vozila testiramo v policijskih operacijah, od patruljiranja do zasledovanj. Predvsem je treba preizkusiti zmogljivost, polnjenje in varnost," je pojasnilo avstrijsko notranje ministrstvo.

A dosedanji rezultati so precej nezadovoljivi, piše Kurier, ki se sklicuje na vire iz policijskih sindikatov. Policisti se med drugim pritožujejo, da so prtljažniki vozil premajhni in da v njih ni prostora za vso opremo.

Največja težava pa je, da policijski električni avtomobili, ki jih testirajo, ne zmorejo slediti avtomobilom kriminalcev med zasledovanji. Dosežejo lahko namreč le hitrost do 160 kilometrov na uro, pri tako visoki hitrosti pa se baterija hitro prazni, avtomobili pa se nato nenadoma ustavijo sredi ceste.