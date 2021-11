Avstrijska smučišča: smuka dovoljena v času zapore, a brez prenočišča

V Avstriji se je včeraj začela nova popolna zapora države, ki pa naj bi za tiste, ki so bili cepljeni, in tiste, ki so ozdraveli, veljala največ 20 dni. Zapora je razžalostila tudi številne, ki so upali, da bodo na smučišču že ob samem začetku sezone, a potem so se oblasti le izjasnile glede vprašanja, kaj slaba epidemiološka slika pomeni za smučišča.

Pri sosedih lahko zdaj žičnice tudi med zaporo države uporabljajo cepljeni ali ozdraveli. Za nekatere upravljavce to pomeni, da bodo naprave pognali, kot so načrtovali, saj so že pred tem vedeli, da bodo morali zimsko sezono začeti z ustreznimi ukrepi, kot sta pravilo ​​2G in obvezna uporaba mask FFP2. Spet drugi bodo vseeno raje počakali na 12. december, ko naj bi bile razmere ugodnejše, saj zdaj hoteli in restavracije na smučiščih ne obratujejo.

"Priprave na letošnjo zimsko sezono so v teku, vendar večina zasneževanja še čaka," je za vienna.at povedal Michael Reichl iz združenja žičničarjev.

Nekatera smučišča bodo do 12. decembra sicer ostala zaprta tudi zato, ker so se pristojni – na jezo upravljavcev smučišč, o pravilih izjasnili šele v nedeljo zvečer – potem ko je nekaj smučišč svoje sezonske delavce že poslalo domov in svoje načrte prilagodilo novemu razmahu epidemije.