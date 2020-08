Avstrijska turistka rodila svojega sedmega otroka kar na plaži

Italijanski mediji poročajo o nevsakdanjem dogodku. Na plaži v mestecu Cattolica se je na sončen in vroč poletni dan dogajala prava drama. Avstrijska turistka, ki je z družino tam preživljala počitnice, je na stranišču po več zapletih rodila svojega sedmega otroka. Mamico in dojenčka so prepeljali v bolnišnico, oba pa sta v stabilnem stanju.

Sredi vročega poletnega dne na plaži v Cattolici blizu italijanskega turističnega letovišča Rimini je 45-letna avstrijska turistka zaradi nenadnega slabega počutja odšla na javno stranišče, nato pa pričela kričati in klicati na pomoč. Izkazalo se je namreč, da je začela rojevati. Kot poroča italijanski časnik Corriere della Sera, so preko zvočnika na plaži na pomoč pozvali kopalce in reševalce iz vode, javila pa se je medicinska sestra. Avstrijka je nato rodila dečka, ki pa na začetku ni zajokal, zato so se reševalci bali, da se je rodil mrtev. Kasneje je vendarle zajokal. icon-expand Avstrijska je rodila na plaži v mestecu blizu Riminija. FOTO: Shutterstock Mamico, ki je med porodom izgubila veliko krvi, in dečka so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Riminiju. Novorojenček je v stabilnem stanju, a se nahaja na intenzivnem oddelku. Po poročanju italijanskega portala Rimini Today, je Avstrijka zdravnikom povedala, da ni vedela, da je noseča. Imela je namreč reden mentrualni ciklus. Sicer ima 45-letnica skupaj z novorjenčkom že sedem otrok. Družina si bo najverjetneje letošnji dopust v Italiji še kako dobro zapomnila.