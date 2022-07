Avstrijska vlada brani odločitev o odpravi izolacije za okužene

Spremembi v pristopu do epidemije je po njegovih besedah botrovala koronavirusna različica omikron, in sicer zaradi vpliva na potek bolezni. "Ravnati moramo smotrno. Kritična infrastruktura ni ogrožena, " je zatrdil Karl Nehammer , kot najpomembnejše pa izpostavil, da tisti s simptomi vendarle ostajajo doma.

To sicer ne velja za uslužbence teh ustanov, kar denimo pomeni, da okuženi otrok ne bo smel obiskovati vrtca, medtem ko bo okuženi vzgojitelj lahko opravljal delo, pojasnjuje avstrijska tiskovna agencija APA.

Pozitivni na testiranju na novi koronavirus, ki se ne bodo počutili bolne, bodo sicer glede na novo ureditev lahko zapustili dom, a ne povsem brez omejitev. Najmanj pet dni bodo morali nositi masko tipa FFP2, vstopati pa ne bodo smeli v poslopja, kot so bolnišnice, domovi za starejše, vrtci in šole.

Pred tem je vodja opozicijskih socialdemokratov (SPÖ) Pamela Rendi-Wagner zjutraj ostro kritizirala napovedano odpravo obvezne samoizolacije, češ da je vlada sprejela "povsem politično odločitev, brez dejstev in dokazov", in to v obdobju, ko število okužb s koronavirusom skokovito narašča. Po njenem prepričanju gre za neodgovorno ravnanje vlade, ki je "zrela za odstop".

Zdravstveni minister Johannes Rauch je sicer v torek ob predstavitvi sprememb zatrdil, da gre za novo fazo pandemije covida-19, v kateri imamo za boj proti bolezni na voljo cepljenje in zdravila. Odločitvi pa so po njegovih besedah botrovale tudi psihične in družbene posledice pandemije.