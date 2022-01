Avstrijska vlada napovedala sveženj pomoči ob naraščajočih cenah energije

Tako kot v številnih drugih državah so se tudi v Avstriji stroški energije v zadnjih mesecih namreč močno povečali. Decembra so se stroški energije v primerjavi z decembrom 2020 povečali za približno 24 odstotkov. Kurilno olje je decembra lani stalo približno 44 odstotkov več kot pred letom dni, cena bencina pa je bila za 31 odstotkov višja kot leto pred tem.

Drugi ukrep bo skrben pregled postavk, ki igrajo vlogo pri določanju cen plina in elektrike, pri čemer je premier opozoril tudi na vlogo državnega energetskega podjetja HEP. Tretji ukrep pa bo znižanje davka na dodano vrednost na elektriko in plin.

Kaj pa Slovenija?

Slovenska vlada interventni zakon, s katerim bi odgovorila na podražitve energentov, medtem še pripravlja. Zakonsko rešitev opozicije so poslanci zavrnili. Kot smo neuradno izvedeli, so v predlogu, ki so ga spisali na ministrstvu Jerneja Vrtovca, predvideni vavčerji v višini 140 evrov za 150 tisoč Slovencev in Slovenk iz socialno najranljivejših skupin ter znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo.

K temu, da naj pripravi rešitev, je vlado v sredo ponovno pozvala tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), saj se število gospodinjstev, ki prejemajo zelo visoke položnice za ogrevanje, povečuje. Podoben poziv so sicer odločevalcem poslali že jeseni. Ob tem so nanizali primere dobrih praks iz evropskih držav. Bodisi davek na energijo bodisi DDV so znižali Češka, Poljska, Ciper, Italija, Portugalska, Španija, Estonija, Irska, Belgija in Nemčija, zdaj se jim torej pridružuje še Hrvaška.