Vplivnica Stefanie umrla zaradi zadušitve, Slovencu naj bi sodili poleti

Avstrijski mediji razkrivajo rezultate forenzične preiskave, ki so jo opravili po smrti avstrijske vplivnice decembra lani. Zločin je že predhodno priznal njen nekdanji partner, Slovenec, ki je policistom po daljšem zaslišanju tudi razkril mesto, kjer je Avstrijko zakopal. Kot poroča Heute.de, naj bi osumljenec dejal, da sta se z žrtvijo na tisti usodni dan sprla, med prepirom pa naj bi 32-letnica pograbila kuhinjski nož in se poskušala zabosti v vrat, on pa da jo je poskušal razorožiti, s čimer naj bi tudi sam utrpel poškodbe.

31-letnik naj bi dejal, da je poskušal ustaviti krvavitev iz vratu vplivnice, zaradi česar da je "močno pritisnil na njeno rano". Zatem naj bi se ženska prenehala premikati. Strokovno poročilo, ki ga navaja Kronen Zeitung, sicer razkriva, da je Avstrijka umrla zaradi zadušitve, vendar pa preiskava ni mogla dokončno določiti natančnega časa smrti ženske. Prav zaradi tega obstaja možnost, da je bila 32-letnica morda nezavestna, a še živa, ko jo je nekdanji partner stlačil v kovček ter jo zakopal v gozdu v Sloveniji. Med obdukcijo so pristojni organi ugotovili, da so hude poškodbe na obrazu vplivnice nastale zaradi "travme s topo silo", utrpela pa da jih je še pred smrtjo. Kot možne vzroke za poškodbe časnik navaja udarce ali premike med prevažanjem v kovčku. Pisno poročilo o obdukciji, ki potrjuje, da je šlo za umor, je bilo zdaj predloženo državnemu tožilstvu.