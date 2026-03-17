Tujina

Vplivnica Stefanie umrla zaradi zadušitve, Slovencu naj bi sodili poleti

Dunaj, 17. 03. 2026 11.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Stefanie Pieper

Mesece po nasilni smrti avstrijske vplivnice iz Gradca je forenzična preiskava potrdila, da je 32-letnica umrla zaradi zadušitve, poškodbe obraza pa je utrpela še pred smrtjo. Ugotovitve ob tem kažejo, da je bila morda ženska še živa, ko naj bi jo nekdanji partner dal v kovček in odpeljal čez mejo v Slovenijo, kjer jo je zakopal. Slovencu naj bi sodili poleti, če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Avstrijski mediji razkrivajo rezultate forenzične preiskave, ki so jo opravili po smrti avstrijske vplivnice decembra lani. Zločin je že predhodno priznal njen nekdanji partner, Slovenec, ki je policistom po daljšem zaslišanju tudi razkril mesto, kjer je Avstrijko zakopal.

Kot poroča Heute.de, naj bi osumljenec dejal, da sta se z žrtvijo na tisti usodni dan sprla, med prepirom pa naj bi 32-letnica pograbila kuhinjski nož in se poskušala zabosti v vrat, on pa da jo je poskušal razorožiti, s čimer naj bi tudi sam utrpel poškodbe.

31-letnik naj bi dejal, da je poskušal ustaviti krvavitev iz vratu vplivnice, zaradi česar da je "močno pritisnil na njeno rano". Zatem naj bi se ženska prenehala premikati.

Strokovno poročilo, ki ga navaja Kronen Zeitung, sicer razkriva, da je Avstrijka umrla zaradi zadušitve, vendar pa preiskava ni mogla dokončno določiti natančnega časa smrti ženske. Prav zaradi tega obstaja možnost, da je bila 32-letnica morda nezavestna, a še živa, ko jo je nekdanji partner stlačil v kovček ter jo zakopal v gozdu v Sloveniji.

Med obdukcijo so pristojni organi ugotovili, da so hude poškodbe na obrazu vplivnice nastale zaradi "travme s topo silo", utrpela pa da jih je še pred smrtjo. Kot možne vzroke za poškodbe časnik navaja udarce ali premike med prevažanjem v kovčku.

Pisno poročilo o obdukciji, ki potrjuje, da je šlo za umor, je bilo zdaj predloženo državnemu tožilstvu.

Čeprav je obdukcija zdaj zaključena, preiskava še ni končana. Državno tožilstvo še vedno čaka na rezultate iz tujine, zlasti iz Slovenije, poroča portal 5min.at. Med njimi je tudi vprašanje, ali je bila osumljenka v času zločina morda pod vplivom drog. Odločitev o vložitvi obtožnice bo sprejeta šele, ko bodo na voljo vsa izvedenska mnenja in rezultati preiskave.

Odvetnici Slovenca Astrid Wagner in Ina-Christin Stiglitz sta za avstrijski medij že dejali, da naj bi bila njuna stranka v času kaznivega dejanja pod vplivom kokaina. Rezultati ustreznih testov še niso znani.

Sojenje 31-letniku naj bi sicer potekalo poleti. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

