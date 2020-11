Avstrijske oblasti: Obstaja možnost, da je napadalec deloval sam

Avstrijska policija je po terorističnem napadu na Dunaju, v katerem je strelec ubil štiri ljudi, opravila več hišnih preiskav in aretirala 14 ljudi. Oblasti zdaj menijo, da obstaja možnost, da je 20-letni terorist, ki sicer prihaja iz Severne Makedonije, deloval sam. Med štirimi žrtvami so bili starejši moški in ženska, mlajši moški ter natakarica v enem izmed lokalov.

Moški, ki so ga avstrijske oblasti opisale kot 20-letnega islamističnega terorista, je bil decembra lani predčasno pogojno izpuščen iz zapora, saj so ga obravnavali kot mladega odraslega. Sicer je bil obsojen na 22 mesecev kazni, saj je želel odpotovati v Sirijo, da bi se tam pridružil IS. Čeprav je policija dan po napadu še iskala sostorilce in opravila več hišnih preiskav ter 14 aretacij, danes verjamejo, da je strelec morda napad izvedel sam. Notranji minister Karl Nehammer je dejal, da nič ne kaže na to, da bi bil vpleten tudi drugi napadalec, a da še preučujejo vse možnosti. Policija še vedno pregleduje več kot 20.000 videov dogajanja, ki so jih ljudje posneli z mobilnimi telefoni.

icon-expand Domače mesto napadalca FOTO: AP

Nehammer je povedal, da so bili ljudje, ki so jih aretirali v mestih Sankt Pölten in Linz, povezani s strelcem, blizu Züricha pa so aretirali še dva švicarska državljana, 18- in 24-letnika. Odgovornost za napad je sicer prevzela Islamska država, a trditve ni podprla z dokazi. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je dejal, da so bile štiri žrtve starejši moški in starejša ženska, mlajši moški ter natakarica v enem izmed lokalov. Ranjenih je bilo 22 ljudi. Ena izmed žensk, ki je v napadu umrla, je bila Nemka, je sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Napadi so se začeli ob 20. uri v ponedeljek, in sicer nasproti glavne sinagoge v ulici po imenu Seitenstettengasse. Napadalca so obvladali ob 20.09 uri, policija pa je identificirala šest lokacij, kjer je streljal. Kurz je napad označil za "sovraštvo do našega načina življenja, do naše demokracije". V Avstriji so zastave že spustili na pol droga, saj se je začelo tridnevno žalovanje. Otroci, ki so v torek ostali doma, bodo imeli v sredo v šoli minuto molka. Trije junaki dneva groze na Dunaju Recep Gultekin in Mikail Özen sta bila dva izmed treh izpostavljenih junakov 2. novembra, zato so ju povabili na turško ambasado na Dunaju in se jima zahvalili za pomoč. Poskrbela sta namreč za umik ranjenega policista na varno, potem ko mu je Palestinec Osama Joda nudil prvo pomoč. 23-letni Joda je delal v bližnjem McDonaldsu in je ravno prenašal hrano v restavracijo, ko je začel napadalec streljati na mimoidoče. Ko sta dva policista na redni patrulji priskočila na pomoč, je enega izmed njiju zadela krogla.