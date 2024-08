Teroristična grožnja na Dunaju: osumljenec naj bi kemikalije ukradel v službi

Zaradi načrtovanega terorističnega napadu na stadionu Ernst Happel so odpovedali tri koncerte Taylor Swift , ki so bili predvideni od danes do sobote na Dunaju.

V Avstriji so v sredo prijeli domnevna načrtovalca napadov, enega na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Po poročanju medijev policija v zvezi z načrtovanjem napadov na koncertih Taylor Swift išče še več ljudi, ki so na begu, a policija teh informacij ni potrdila.

Trije koncerti, 8., 9. in 10. avgusta, bi morali potekati na nogometnem stadionu Ernst Happel. Vsi trije koncerti so bili razprodani. Poleg 65.000 ljudi na stadionu so pričakovali, da bi se pred stadionom zbralo še okoli 20.000 ljudi.

"Živimo v času, ko z nasilnimi sredstvi napadajo naš zahodni način življenja," je na omrežju X še zapisal avstrijski kancler. "Islamistični terorizem ogroža varnost in svobodo v številnih zahodnih državah. Prav zato se ne bomo odpovedali svojim vrednotam, kot sta svoboda in demokracija, ampak jih bomo še bolj odločno branili. Te vrednote so temelj naše družbe in nas delajo odporne proti ekstremizmu in terorizmu," je poudaril. Zato je po njegovih besedah pomembno, da ostanemo budni, stopimo skupaj in odločno ukrepamo proti islamizmu.

Avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve je že v sredo sporočilo, da je odločitev za odpoved koncertov sprejel organizator. "Urad za zaščito in Policija sta opravila učinkovito preiskavo in storila vse, kar je bilo v njuni pristojnosti, da bi zagotovili varnost na prireditvah," je povedal notranji minister Gerhard Karner. Pri odkritju grožnje so sodelovali tudi s tujimi varnostnimi organi.