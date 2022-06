Avstrijski kancler: Nepredstavljivo je, da Ukrajina pred BiH dobi status kandidatke

V četrtek se bo namreč začelo dvodnevno zasedanje Evropskega sveta, v ospredju katerega bo vojna v Ukrajini in na katerem bodo voditelji članic EU odločali o podelitvi statusa kandidatk za članstvo Ukrajini in Moldaviji. Govorili pa bodo tudi o širitvi EU na Zahodni Balkan. Slovenija je uradno predlagala, da status kandidatke dobi tudi BiH. Temu pozivu pa so se pridružile tudi druge članice EU, med njimi Hrvaška, Madžarska in Poljska.

Parlament Bosne in Hercegovine je danes Evropskem svetu poslal prošnjo, naj BiH po hitrem postopku podeli status kandidatke za članstvo v EU. Ob tem so poudarili, da bi s tem izboljšali stabilnost BiH in povečali perspektivo širitve EU na območju jugovzhodne Evrope.

"Naša zahteva prihaja v času resnih izzivov za evropsko celino. Globoko se zavedamo radikalnega poslabšanja mednarodnih političnih, gospodarskih in varnostnih razmer, ki upravičeno izzivajo občutek negotovosti in varnostnih groženj pri naši populaciji, čigar interese lahko zaščitimo le s pospešeno integracijo v Evropsko unijo," so zapisali v prošnji.

Nehammer je dodal, da je Ukrajina del evropske družine in da Avstrija kot vojno nevtralna država Ukrajino, kolikor je možno, podpira v boju proti ruski agresiji. Kot pravi, bi morali nujno razmisliti o vmesnim korakom v pristopnem procesu. Na primer o nekakšnem evropskem pripravljalnem prostoru za članstvo. "Ta pripravljalni prostor ne bi smeli biti zamenjava za pristopni proces, pač pa bi moral potekati vzporedno in olajšati približevanje standardom EU," je dodal.

"Nepredstavljivo je, da bi Ukrajina dobila status kandidatke, istočasno pa države, kot je Bosna in Hercegovina zadržujemo zunaj tega. Ne smemo vzbujati lažnih pričakovanj niti Ukrajini, saj je proces širitve kompleksen in dolgotrajen," je poudaril avstrijski kancler.

Avstrijski kancler Karl Nehammer je pred vrhom EU poudaril, da ne bi smeli imeti dvojnih meril in kandidate prve ali druge kategorije za članstvo v Evropski uniji. Poudaril je, da obstajajo jasni in že ustaljeni kriteriji za vstop v EU. "Moramo zagotoviti, da se upoštevajo enaka merila tako kot pri drugih državah Zahodnega Balkana, ki so zaprosile za status kandidatke," je dejal.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu v Bruslju dejal, da Hrvati še posebej dobro razumejo rusko agresijo na Ukrajino. "Hrvaška je prav tako bila žrtev agresije, takrat velikosrbske politike Miloševićevega režima," je dejal. Dodal je, da obstajajo vzporednice tudi v ruskem zanikanju same identitete Ukrajine in Ukrajincev kot naroda ter v skoraj neverjetni naraciji o denacifikaciji Ukrajine.

Intelektualci iz držav Zahodnega Balkana z odprtim pozivom glede članstva v EU

Več kot 100 intelektualcev iz držav Zahodnega Balkana je na Bruselj, ZDA in Nato v torek naslovilo odprto pismo, v katerem kritizirajo Evropsko unijo, ker da regija od nje še vedno nima prave podpore. "Zahod, predvsem Evropska unija, kljub številnim izjavam in pobudam glede Zahodnega Balkana ni ponudil prave podpore, zaščite in konkretne perspektive za prihodnost regije," so zapisali v pismu predstavniki in predstavnice civilnih društev, politiki, zgodovinarji, pisatelji in novinarji iz držav Zahodnega Balkana.

Zahodni Balkan je obkrožen z državami, ki so članice EU, a je njegova perspektiva še vedno negotova. Avtorji v pismu kritizirajo dvolično politiko EU v zadnjih dveh desetletjih, ki je po njihovih besedah privedla do nazadovanja regije in jo obrnila proti drugim gospodarskim silam.