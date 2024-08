Avstrijski kirurg 13-letni hčerki dovolil, da je bolniku v lobanjo izvrtala luknjo

Anonimna prijava z obtožbami je bila sicer šele aprila poslana na državno tožilstvo, nato pa je trajalo vse do julija, da je policija o zadevi obvestila domnevno žrtev. Kronen Zeitung poroča, da so kirurga in še enega zaposlenega, specialista, ki je bil prisoten med operacijo, odpustili.

'Postal je poskusni zajček'

33-letnik je za primer sicer najprej izvedel iz medijev, kasneje pa so ga oblasti obvestile, da je priča v preiskavi. "Ležiš tam. Nevoljen, nezavesten in postaneš poskusni zajček. To ne bi smelo biti mogoče. To se ne bi smelo zgoditi," je dejal odvetnik žrtve Peter Freiberger in dodal, da odgovornost delijo vsi, ki so bili med operacijo prisotni.

Po poročanju časnika Bild je odvetnik izpostavil še, da bolnišnica domnevne žrtve po razkritjih ni kontaktirala. "Ni bilo nobenega stika, nobene razlage ali opravičila, ničesar. To je preprosto nedostojno," je dejal Freiberger.

Specialist travmatološke kirurgije je medtem povedal, da "ne razumejo", kako lahko kdor koli dovoli, da operacijo izvaja otrok. "Operacijska dvorana pripada ljudem, ki imajo tam delo in nikomur drugemu," je odločen Manfred Bogner, ki je dodal, da otroku v roke nikakor ne bi smeli dati orodja in mu pustiti, da vrta v kost hudo poškodovane osebe.