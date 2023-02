Avstrijski policist med sestankom ustrelil sodelavca

Na policijski postaji v kraju Trieben na Zgornjem Štajerskem v Avstriji je policist ustrelil kolega, so sporočile tamkajšnje oblasti. Osumljenca so aretirali, preiskavo pa so prevzeli policisti sosednje zvezne dežele Salzburg. Za zdaj ni znano, ali je šlo za namerno dejanje ali za nesrečo.

Po besedah tiskovnega predstavnika policije so bile reševalne službe po dogodku, ki se je zgodil davi okoli 7.45, zelo hitro na policijski postaji, kjer so žrtev oživljali, vendar zaman. Okoliščin incidenta policija za zdaj ni komentirala. icon-expand Avstrijska policija FOTO: Shutterstock Po prvih podatkih sta se policista pogovarjala, nato pa je odjeknil najmanj en strel. Po poročanju nemške tiskovna agencije dpa naj bi se incident zgodil med jutranjim sestankom zaposlenih. Žrtev je bila stara 59, osumljenec pa ima 46 let. Policisti so zasegli službeno orožje strelca in ga pridržali na drugi policijski postaji v okrožju Liezen. Kot je še povedal tiskovni predstavnik, se ta aretaciji ni upiral, navaja APA. Ali je šlo za nesrečo ali ne, še ni znano Za zdaj ni znano, ali je šlo za namerno dejanje ali nesrečo, prav tako ni znan morebiten motiv. Okoli 11. ure je na kraj dogodka prispela kriminalistična ekipa štajerske policije, medtem ko so bili kolegi iz salzburške policije na poti. Direktor štajerske deželne policije Gerald Ortner je v izjavi izrazil globoko zaskrbljenost. "V Triebnu se je zgodil tragičen dogodek. Naše misli so zdaj s sorodniki umrlega. Vodstvo štajerske policije vsem svojcem in sodelavcem v teh težkih urah nudi najboljšo možno podporo," je dejal.