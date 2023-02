Avstrijski razumniki v pismu politiki: Nevtralnost Avstrije ne ščiti več

Podpisniki odprtega pisma, v katerem razpravljajo o varnostnih razmerah v Avstriji, pravijo, da z zaskrbljenostjo in obžalovanjem ugotavljajo, da ne predsednik ne vlada niso upoštevali njihovih zahtev po odprti razpravi o avstrijski varnostni politiki. Kot so zapisali, je kljub ponovnemu izbruhu vojne v Evropi velik del domače politike in družbe padel v iluzijo, da lahko "Avstrija ostane takšna, kot je, se ne vmešava in se ji zdi dovolj, da vojski nameni le malenkost več denarja".

Kot so dejali, so se razmere v Evropi od njihovega prvega pisma, ki so ga napisali 8. maja lani, bistveno spremenile. Spomnili so, da sta tradicionalno nevtralni Švedska in Finska izrazili željo po priključitvi Natu, Nemčija in Češka, ki sta bili nekoč previdni do Rusije, pa zdaj v Ukrajino pošiljata za več milijard evrov orožja. Medtem Rusija nadaljuje z napadi na Ukrajino.

Po mnenju podpisnikov se Avstrija obnaša, kot da se je "svet ustavil 23. februarja 2022". "Naši ustavni temelji in varnostne doktrine so še vedno anahronistični. Naša vojska je še vedno nepripravljena, da bi resno branila domovino in obljubljeno pomagala drugim državam EU. Naše obveščevalne službe še vedno nimajo dovolj sredstev in so odrezane od ustreznih informacij," poudarjajo.