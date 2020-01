Avstrijski Zeleni potrdili koalicijski dogovor

Potrdili so tudi svoje kandidate za položaje v vladi, za kar je glasovalo 99,25 odstotka delegatov. Turkizno-zelena vlada pod vodstvom Sebastiana Kurza je tako premagala še zadnjo oviro, potem ko je koalicijski dogovor in člane vlade soglasno potrdilo vodstvo ÖVP. Nova vlada bo pred predsednikom republike Alexandrom Van der Bellnom po napovedih prisegla v torek.

Sebastian Kurz in Werner Kogler

"Bili smo izvoljeni, da prevzamemo odgovornost," je v nagovoru na kongresu pred glasovanjem poudaril predsednik stranke Werner Kogler, bodoči podkancler. Kurz pa je takoj po glasovanju Zelenih čestital Koglerju."Veselim se sodelovanja v vladi," je še tvitnil.

V novi vladi bo ob Kurzu in Koglerju še 13 ministrov - deset iz vrst ÖVP in trije iz vrst Zelenih. Stranki bosta imeli še vsaka po enega državnega sekretarja oz. državno sekretarko. V vladi bo prvič več žensk kot moških.

Iz vrst Zelenih bodo v prihodnji avstrijski vladi Leonore Gewessler, ki bo ministrica za okolje, infrastrukturo in promet, Rudolf Anschoberbo minister za socialo, zdravstvo in zaščito potrošnikov, Alma Zadić, ki je v Avstrijo prišla kot begunka iz BiH, pa bo ministrica za pravosodje. Državna sekretarka za umetnost in kulturo pa bo Ulrike Lunacek.

Zeleni bodo sicer prvič doslej vstopili v avstrijsko zvezno vlado. Eden od poglavitnih ciljev nove vlade bo, da Avstrija do leta 2040 postane ogljično nevtralna država. Pomembna točka vladnega programa bodo tudi davčne razbremenitve in boj proti nezakonitim migracijam.