Avstrijsko smučišče začelo sezono: "Vemo, da ne bo trajalo, a vseeno"

"Vemo, da verjetno ne bo dolgo trajalo. A po drugi strani, zakaj vseeno ne bi zagnali naprav, čudovito je," so se strinjali upravljalci smučišča Hochkeil, ki sodi pod območje Hochköniga na Salzburškem. Nad novozapadli sneg so poslali snežni teptalec in uredili smučarsko progo

"Ja, res je! Danes smo dejansko pognali žičnico Arthurhaus, ki bo od pol enajste ure odprta tudi jutri," so v nedeljo zapisali v objavi na Facebooku, ki so ji kot priložili tudi videoposnetek polnega smučišča, saj jim mnogi niso verjeli, da so res začeli smučarsko sezono.