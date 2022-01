Avtist, ki je postal 'najmočnejši moški' na svetu

Avtist Tom Stoltman iz Škotske je uradno postal najmočnejši moški na svetu. Po dvigu 210-kilogramskega bremena je zmagal na tekmovanju Strongman, ki preizkuša zgornje meje človeške moči. Avtizem mu je pomagal, da se je naposled le okronal za zmagovalca tekmovanja 'World's Strongest Man'. Kot poudarja, avtizem ni nobena ovira na poti do cilja.

Na tekmovanju 'orjakov' World's Strongest Man so se tekmovalci pomerili v številnih disciplinah, ki jemljejo sapo. Denimo, koliko ponovitev počepa z 320 kilogrami lahko naredijo tekmovalci in kakšno hitrost doseže 20-tonski vlak, potem ko ga orjaki potiskajo z 'nadčloveško' močjo. Na koncu sta se za prvo mesto potegovala dosedanji štirikratni prvak Strongmana, Američan Brian Shaw, in Tom Stoltman iz Škotske.

In 27-letnemu Stoltmanu je končno uspelo, da je dosegel nekaj, za kar je nekoč mislil, da je nemogoče – postal je, dobesedno, najmočnejši moški na svetu. Stoltman je avtist, zato je njegov dosežek še toliko bolj poseben: "Ko sem odraščal, nisem imel občutka, da kar koli delam narobe. Vedenje do staršev, okolice, ostalih otrok sem dojemal kot normalno. Zdelo se mi je, da so ostali otroci, ki stvari delajo drugače, tisti, ki to počno narobe."

Ko je postal najstnik, se je odločil, da bo s prijatelji delil svojo diagnozo. Pripoveduje, da se je postavil pred nekaj prijateljev in vsem povedal, da ima avtizem in da so mu ti odgovorili, da to ne predstavlja nobenega problema in da ga bodo še vedno imeli radi takšnega, kot je: "To je bil dan, ko mi je z ramen padlo breme in končno sem se počutil normalno. Kot normalen član družbe. Ta dan mi je spremenil življenje."

