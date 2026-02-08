Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Avtizem pri ženskah pogosto nediagnosticiran

Stockholm, 08. 02. 2026 16.14 pred 56 minutami 1 min branja 5

Avtor:
L.M.
Deklica z avtizmom (slika je simbolična)

Švedska raziskava je analizirala podatke 2,7 milijona ljudi in ugotovila, da je avtizem pri ženskah pogosteje nediagnosticiran zaradi sistemskih pristranskosti v diagnostiki. Dekleta pogosto prikrivajo znake in se prilagajajo okolju, kar otežuje prepoznavo in vodi do napačne diagnoze drugih duševnih motenj.

Raziskava, ki jo je vodil Karolinski inštitut na Švedskem, je analizirala podatke 2,7 milijona ljudi, rojenih med letoma 1985 in 2020, ter kot poroča The Guardian, ugotovila, da je bilo z avtizmom diagnosticiranih približno 2,8 % populacije.

Do odraslosti se razlike med spoloma skoraj izničijo. Do 20. leta so stopnje diagnoz pri moških in ženskah skoraj enake, kar izpodbija dolgoletno prepričanje, da je avtizem bistveno pogostejši pri moških.

Ključna razlika se pojavi v otroštvu, saj so dečki diagnosticirani precej prej. Povprečna starost ob diagnozi je pri deklicah skoraj tri leta višja kot pri dečkih.

Pred 10. letom so fantje tri- do štirikrat pogosteje diagnosticirani, a dekleta v adolescenci hitro nadoknadijo to razliko zaradi porasta poznih diagnoz.

Diagnoza (slika je simbolična)
Diagnoza (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Te razlike ne odražajo dejanske pojavnosti avtizma, temveč sistemske pristranskosti v diagnostičnih postopkih, ki slabše prepoznavajo avtizem pri dekletih, piše The Guardian. Diagnostična orodja so bila zgodovinsko oblikovana po "moškem" vzorcu avtizma, medtem ko dekleta pogosteje prikrivajo znake in se prilagajajo okolju, kar otežuje prepoznavanje.

Zaradi pozne ali napačne diagnoze so ženske pogosto obravnavane zaradi drugih duševnih motenj, kot so anksioznost, depresija ali osebnostne motnje, kar lahko vodi v neustrezno zdravljenje.

avtizem diagnoza ženske moški

Parkirni kaos: premalo parkirišč ali preveč avtomobilov?

Etiopija zahteva umik eritrejskih sil z njenega ozemlja

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res je
08. 02. 2026 16.58
Vse dajte na zdravila - droge, da bo mir. Zdaj bo to, da je človek žalosten, jezen ali bo imel kakšno drugo čustvo, ki bo razvrščeno kot nezaželeno, opredeljeno kot psihiatričen problem.
Odgovori
0 0
VladaPada
08. 02. 2026 17.10
To ze pocnejo samo ljudem se vedno nic ni jasno. S levo svobodo in fajonkamibos to vse dobil. Zakaj mislis pomoc pri evtanaziji. Zato se enkrat. levaki so Komununizem liberalizem fasizem.
Odgovori
0 0
Watch-Man X
08. 02. 2026 16.37
Žalostno
Odgovori
+2
2 0
misterbin
08. 02. 2026 16.22
UKZ se vidi in zelo je izraženo
Odgovori
-1
0 1
VladaPada
08. 02. 2026 16.29
V tej vladi jih je vec takih. Pa jaz mislim da je to zalostno. Drzava je v upravljanju takih ki se ne zavedajo v popolnosti politike ki jo sirijo in dejanj ki jih pocnejo. Tudi NPM ce pogledas lahko vidis nekatere pomanjkljivosti pri razvoju. Zato pa jih vecina bere iz listka in vsi iste tipke stiskajo vse kar pa vedo povedat je pa kricat o JJ in SDS. Take tuji sovrazniki potrebujejo in so jih dobili. V njihovih medijih pa ni nic drugace.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527