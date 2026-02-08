Avtizem pri ženskah pogosto nediagnosticiran

Raziskava, ki jo je vodil Karolinski inštitut na Švedskem, je analizirala podatke 2,7 milijona ljudi, rojenih med letoma 1985 in 2020, ter kot poroča The Guardian, ugotovila, da je bilo z avtizmom diagnosticiranih približno 2,8 % populacije.

Do odraslosti se razlike med spoloma skoraj izničijo. Do 20. leta so stopnje diagnoz pri moških in ženskah skoraj enake, kar izpodbija dolgoletno prepričanje, da je avtizem bistveno pogostejši pri moških.

Ključna razlika se pojavi v otroštvu, saj so dečki diagnosticirani precej prej. Povprečna starost ob diagnozi je pri deklicah skoraj tri leta višja kot pri dečkih.

Pred 10. letom so fantje tri- do štirikrat pogosteje diagnosticirani, a dekleta v adolescenci hitro nadoknadijo to razliko zaradi porasta poznih diagnoz.