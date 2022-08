Avto parkiral kar na plaži: 'Ali ve, da je to Punto in ne podmornica?'

Obiskovalci plaže na Murterju so naleteli na nenavaden prizor. Voznik belega Fiata se je kot kaže želel kar najbolj približati morju ter tako avtomobil parkiral kar med obiskovalci plaže, poroča RTL.hr . Fotografije bizarne situacije pa so hitro zakrožile po spletu in postale tarča številnih šal, pa tudi negodovanja.

"To dobiš, ko plačaš apartma ob morju. To je vse v ceni," se je nekdo pošalil pod objavo. Spet drugi: "To je zato, ker njegovemu avtu vsi govorijo . aaaah, lepa bela barka!" Nekateri komentatorji pa so se vprašali: "Mu je kdo povedal, da je to Punto in ne podmornica?"

Vendar pa nekaterih poteza voznika ni spravila v smeh. Med njimi je tudi oseba, ki je na spletu delila fotografije. "Nisem se mogla upreti, da ne bi delila fotografij. Da ljudje vidijo, kako nesramni in arogantni so postali nekateri. Divje ceste, po katerih se lahko z avtom zapelješ do plaže, očitno niso dovolj. Nekateri so se odločili, da bodo vozili tudi kar po plaži," je zapisala v objavi,