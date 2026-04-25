Tujina

Avto s petimi mladimi zgrmel osem metrov globoko v reko

Frankfurt, 25. 04. 2026 21.20 pred 40 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Nemška policija

Nemški Frankfurt je pretresla novica o hudi prometni nesreči peterice mladih. Ena oseba je umrla, še ena pa je v kritičnem stanju, potem ko je avtomobil s petimi mladimi iz še neznanega razloga zapeljal v reko Main.

Po podatkih policije je 18-letni sopotnik zaradi usodnih poškodb umrl v bolnišnici. Stanje 17-letnega dekleta pa ostaja kritično. Oba so iz vode rešili potapljači, medtem ko so se trije preostali potniki iz vozila uspeli rešiti sami.

FOTO: Shutterstock

Nesreča se je zgodila okoli 22.20 v območju vzhodnega pristanišča, ko je vozilo prebilo zaščitno ograjo in zgrmelo z osem metrov visoke obalne konstrukcije v bazen pristanišča, kjer je potonilo na dno.

Reševalne službe so vse udeležene prepeljale v bližnje bolnišnice, vozilo pa so iz vode izvlekli s pomočjo težke mehanizacije.

Okoliščine nesreče za zdaj ostajajo nepojasnjene, preiskava pa poteka. 

Orban zapušča parlament

bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
cekin
Portal
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
