Avto s petimi mladimi zgrmel osem metrov globoko v reko

Po podatkih policije je 18-letni sopotnik zaradi usodnih poškodb umrl v bolnišnici. Stanje 17-letnega dekleta pa ostaja kritično. Oba so iz vode rešili potapljači, medtem ko so se trije preostali potniki iz vozila uspeli rešiti sami.

Nesreča se je zgodila okoli 22.20 v območju vzhodnega pristanišča, ko je vozilo prebilo zaščitno ograjo in zgrmelo z osem metrov visoke obalne konstrukcije v bazen pristanišča, kjer je potonilo na dno.

Reševalne službe so vse udeležene prepeljale v bližnje bolnišnice, vozilo pa so iz vode izvlekli s pomočjo težke mehanizacije.

Okoliščine nesreče za zdaj ostajajo nepojasnjene, preiskava pa poteka.