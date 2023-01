Avto trčil v športni bar, več kot 20 poškodovanih

Uber je povedal, da je bil v času nesreče v avtomobilu tudi sopotnik oziroma stranka. "Naše misli so z vsemi poškodovanimi in prizadetimi v tej grozljivi nesreči," je še sporočil v izjavi. "Pripravljeni smo pomagati organom pregona pri njihovi preiskavi, kolikor lahko," je dodal.

19 ljudi, med njimi tudi 31-letnega voznika, so odpeljali v bližnje bolnišnice, ostali so zavrnili zdravniško pomoč. Vsi so utrpeli poškodbe, ki niso smrtno nevarne, so sporočili uradniki. Voznik limuzine je pobegnil, trenutno ga še niso našli.