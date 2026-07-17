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Avto z družino zletel s ceste in obvisel nad prepadom

Plitviška jezera, 17. 07. 2026 15.30 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Reševalna akcija pri Plitviških jezerih

V bližini Plitviških jezer na Hrvaškem se je zgodila prometna nesreča, v kateri je osebni avtomobil z družino iz Danske po zdrsu s ceste obstal nad prepadom. V vozilu je bilo pet danskih državljanov, med njimi dva otroka, ki so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki.

V okolici Plitviških jezer, na cesti proti kraju Poljanak, se je zgodila prometna nesreča, v kateri je osebni avtomobil zletel s ceste in obvisel nad prepadom, poroča hrvaški Net.hr. Zaradi zahtevne reševalne akcije so na kraj nesreče prihiteli gasilci, policisti, reševalci nujne medicinske pomoči ter pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS).

V vozilu je bilo pet danskih državljanov. Reševalci so avtomobil uspeli izvleči malo po 12.15, nato pa so dva poškodovana otroka s helikopterjem prepeljali v Klinični bolnišnični center Reka.

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Po navedbah policije otroka nista življenjsko ogrožena. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.

Plitviška jezera prometna nesreča avto HGSS Hrvaška

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