Avto z družino zletel s ceste in obvisel nad prepadom

V okolici Plitviških jezer, na cesti proti kraju Poljanak, se je zgodila prometna nesreča, v kateri je osebni avtomobil zletel s ceste in obvisel nad prepadom, poroča hrvaški Net.hr. Zaradi zahtevne reševalne akcije so na kraj nesreče prihiteli gasilci, policisti, reševalci nujne medicinske pomoči ter pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS).

V vozilu je bilo pet danskih državljanov. Reševalci so avtomobil uspeli izvleči malo po 12.15, nato pa so dva poškodovana otroka s helikopterjem prepeljali v Klinični bolnišnični center Reka.