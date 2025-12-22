Avto zapeljal v množico na paradi v nizozemskem mestu Nunspeet

Na ulici Elburgerweg v nizozemskem kraju Nunspeet je okoli 19. ure v množico, zbrano na paradi, zapeljal avtomobil. Najmanj devet ljudi je bilo pri tem poškodovanih, od tega trije huje, poročajo nizozemski mediji.
Pristojni so območje zavarovali, na kraj je odhitelo več reševalnih vozil, tudi trije helikopterji, ter gasilci. Na delu je prav tako policija, ki preiskuje okoliščine dogodka. "Trenutno ni indicev o kaznivem dejanju. Avto je vozila 56-letna domačinka, ki je sama utrpela lažje poškodbe," je na spletni strani zapisala nizozemska policija.
Nunspeet je majhna občina v osrednji Nizozemski, ki se nahaja na robu Veluweja, enega največjih gozdnatih naravnih rezervatov v državi. Ima približno 27.000 prebivalcev, znana pa je tudi po kolesarskih poteh in bližini jezera Veluwe, zaradi česar je priljubljena destinacija za rekreacijo na prostem in turizem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.