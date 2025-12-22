Avto zapeljal v množico na paradi v nizozemskem mestu Nunspeet

Na ulici Elburgerweg v nizozemskem kraju Nunspeet je okoli 19. ure v množico, zbrano na paradi, zapeljal avtomobil. Najmanj devet ljudi je bilo pri tem poškodovanih, od tega trije huje, poročajo nizozemski mediji.

Pristojni so območje zavarovali, na kraj je odhitelo več reševalnih vozil, tudi trije helikopterji, ter gasilci. Na delu je prav tako policija, ki preiskuje okoliščine dogodka. "Trenutno ni indicev o kaznivem dejanju. Avto je vozila 56-letna domačinka, ki je sama utrpela lažje poškodbe," je na spletni strani zapisala nizozemska policija.