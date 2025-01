Avto zgrmel v reko, petletnik se je ujel za vejo in preživel, družina umrla

Policija je naprej iz reke povlekla trupla treh žensk, nato pa še 56-letnega moškega. Po uvodnih ugotovitvah je 23-letnica izgubila nadzor nad vozilom, ki je zletelo v reko Vardar.

Tragično nesrečo je preživel le petletni deček, ki je med prevračanjem avtomobila padel iz vozila, ki je nato zletelo v reko. Kot so sporočili policisti, je otrok preživel, ker se je krčevito držal za vejo drevesa. Otroka so našli mimoidoči in ga rešili. Po poročanju lokalnih medijev so v prometni nesreči umrli njegova mama, babica, dedek in teta.

Otrok je sicer še vedno v bolnišnici na opazovanju, njegovo življenje pa ni ogroženo, piše srbski Telegraf.

S tožilstva so sporočili, da je natančna preiskava okoliščin nesreče v teku. Trupla so poslali na obdukcijo, da bi ugotovili vzrok smrti, še piše spletni časnik.