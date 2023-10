Nočna mora 53-letnega Škota: 'Pomagajte, moj avtomobil se noče ustaviti'

"Nato sem zaslišal glasno škripanje, kot da so okvarjene zavorne ploščice. Ker pa je bil avto nov, sem mislil, da z njimi ne more biti težav. S hitrostjo okoli 50 km/h sem zapeljal skozi krožišče, sledila je dolga ravnina in upal sem, da se bo avto zaustavil. Pa se ni," dogodek opisuje Škot, ki je gibalno ovirana oseba in se iz avtomobila ni mogel rešiti sam. "Morda se komu ta hitrost ne zdi visoka, a ko nimaš nadzora in si popolnoma ujet v notranjosti, je grozljivo," se spominja Morrison.

V nedeljo se je 53-letni Brian Morrison vračal iz službe, ko je med vožnjo ugotovil, da zavore v njegovem novem električnem avtomobilu ne delujejo več. Poklical je policijo, razložil dogajanje in se skušal izogniti rdečim lučem in krožiščem na poti.

Najprej poklical svojo partnerko in jo prosil, naj opozori avtomobile pred njim, da se ne more ustaviti. Poklical je tudi na številko za klice v sili in policija je na teren poslala tudi nekaj inženirjev, ki so sprva mislili, da gre za samovozeči avtomobil. "Prispela so tri policijska vozila, ki so vozila pred in za menoj."

Prvi plan je bil, da bi ključe avtomobila vrgel skozi okno do policajev, a motorja ni uspel izklopiti. Nato so poskušali s prisilno zaustavitvijo motorja s trikratnim pritiskom na gumb, a tudi to ni delovalo.

"Ko sem poskušal ugasniti avto, se je celotna armaturna plošča zasvetila s simboli, ki opozarjajo na okvare, nato je čez sekundo vse izginilo in gorel je samo velik rdeč simbol avtomobila z napisom 'Vozite varno, takoj prenehajte z vožnjo'," je za Euronews povedal Morrison.

Ni jim ostalo drugega, kot da je Brian prisilno trčil v policijski kombi za krožiščem, kar je nekoliko upočasnilo njegov avtomobil. Morrison je dejal, da je motor avtomobila obratoval še tudi po trčenju, mehanik pa se je čudil, češ da takega primera še ni doživel.

Dogodek sedaj preiskuje tudi zavarovalnica, Brian pa premišljuje, ali bo še kdaj vozil električni avtomobil.