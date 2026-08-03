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Avtobus čelno trčil v avtodom: umrlo šest ljudi, 34 ranjenih

Rim, 03. 08. 2026 06.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Nesreča v Italiji

Na meji med Lacijem in Umbrijo se je v nedeljo popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi avtobus, avtodom in trije avtomobili. Umrlo je šest ljudi, še 34 jih je bilo poškodovanih. Kot poročajo italijanski mediji, je avtobus čelno trčil v avtodom.

Po poročanju Rai Newsa so v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrli štirje na avtobusu, dva voznika in dva potnika, še dve osebi pa sta umrli v avtodomu, in sicer turista, ki sta se vračala z ogleda območja Terni.

Tri hudo poškodovane osebe, ena od njih je pozneje umrla, so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico Terni, eno osebo pa v bolnišnico Gemelli v Rimu.

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Še 24 poškodovanih, vključno z otrokom, so premestili v bolnišnice v Rietiju, Terniju in Folignu.

Preiskave za identifikacijo mrtvih še potekajo. Poleg zdravstvene oskrbe poškodovanih je bila vpletenim, ki niso bili poškodovani, zagotovljena tudi psihološka podpora.

Tragična nesreča na državni cesti Ternana 79 se je zgodila v Laciju, na izhodu iz predora Greccio. Na turističnem avtobusu je bilo dvajset ljudi.

Glede na začetne rekonstrukcije je avtodom, ki je vozil proti Terniju, prečkal vozni pas avtobusa, ki je vozil v nasprotni smeri, proti Rietiju. Trčenje je bilo čelno in zelo silovito, zaradi česar je avtodom popolnoma uničen. V nesrečo so bili udeleženi tudi trije avtomobili, od katerih se je eden prevrnil na bok.

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