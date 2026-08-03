Avtobus čelno trčil v avtodom: umrlo šest ljudi, 34 ranjenih

Tri hudo poškodovane osebe, ena od njih je pozneje umrla, so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico Terni, eno osebo pa v bolnišnico Gemelli v Rimu.

Po poročanju Rai Newsa so v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrli štirje na avtobusu, dva voznika in dva potnika, še dve osebi pa sta umrli v avtodomu, in sicer turista, ki sta se vračala z ogleda območja Terni.

Še 24 poškodovanih, vključno z otrokom, so premestili v bolnišnice v Rietiju, Terniju in Folignu.

Preiskave za identifikacijo mrtvih še potekajo. Poleg zdravstvene oskrbe poškodovanih je bila vpletenim, ki niso bili poškodovani, zagotovljena tudi psihološka podpora.

Tragična nesreča na državni cesti Ternana 79 se je zgodila v Laciju, na izhodu iz predora Greccio. Na turističnem avtobusu je bilo dvajset ljudi.

Glede na začetne rekonstrukcije je avtodom, ki je vozil proti Terniju, prečkal vozni pas avtobusa, ki je vozil v nasprotni smeri, proti Rietiju. Trčenje je bilo čelno in zelo silovito, zaradi česar je avtodom popolnoma uničen. V nesrečo so bili udeleženi tudi trije avtomobili, od katerih se je eden prevrnil na bok.