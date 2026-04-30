Voznica avtobusa zapeljala naravnost v reko Seno

Zjutraj je v kraju Juvisy-sur-Orge avtobus zapeljal v reko Seno, potem ko je trčil v parkiran avtomobil, ki ga je potegnil s seboj in zgrešil zavoj ob cesti blizu rečnega brega. Vozilo je, kot poroča BBC, upravljala voznica v zaključni fazi praktičnega usposabljanja.

Po navedbah lokalnih oblasti so bili na avtobusu poleg voznice še trije ljudje, med njimi nadzorni voznik. Testi na alkohol in prepovedane droge so bili negativni, natančen vzrok izgube nadzora nad vozilom pa še preiskujejo. Prevoznik Île-de-France Mobilités je zaradi dogodka odredil interno preiskavo.