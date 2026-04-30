Voznica avtobusa zapeljala naravnost v reko Seno

Zjutraj je v kraju Juvisy-sur-Orge avtobus zapeljal v reko Seno, potem ko je trčil v parkiran avtomobil, ki ga je potegnil s seboj in zgrešil zavoj ob cesti blizu rečnega brega. Vozilo je, kot poroča BBC, upravljala voznica v zaključni fazi praktičnega usposabljanja.
Po navedbah lokalnih oblasti so bili na avtobusu poleg voznice še trije ljudje, med njimi nadzorni voznik. Testi na alkohol in prepovedane droge so bili negativni, natančen vzrok izgube nadzora nad vozilom pa še preiskujejo. Prevoznik Île-de-France Mobilités je zaradi dogodka odredil interno preiskavo.
Reševalna akcija je bila obsežna, sodelovalo je več kot 90 gasilcev, potapljači in policija, na kraju pa so uporabili tudi reševalne čolne, drone in helikopterje. Očividci so povedali, da so mimoidoči že pred prihodom reševalcev metali rešilne obroče v vodo. Popoldne so iz reke izvlekli avtobus in parkirani avtomobil, piše BBC.
Županja kraja je potrdila, da so bili vsi udeleženi hitro rešeni in da nihče ni utrpel hujših poškodb. Število morebitnih lažje poškodovanih oseb oblasti še usklajujejo.
