Avtobus, poln šolarjev, trčil v blok: 14 poškodovanih, tudi huje

Nesreča se je zgodila okoli 7.20 zjutraj, v nemškem mestu Bad Oldesloe blizu Hamburga. Po navedbah policije je avtobus, na katerem je bilo 20 šolarjev, iz še neznanega razloga zapeljal čez krožišče in nato trčil v pročelje stanovanjske stavbe.

Poškodovanih je 14 oseb, med njimi tudi otroci, ki so utrpeli hude poškodbe, poroča Spiegel.

Huje je poškodovana tudi voznica avtobusa, ki je ostala ujeta v vozilu. Reševalci so morali uporabiti hiudravlično orodje, da so jo izvlekli iz kabine. Poškodovani sta tudi dve osebi, ki sta bili v času nesreče v stanovanju v pritličju bloka.

V intervenciji je sodelovalo več kot 100 pripadnikov reševalnih služb, območje okoli kraja nesreče pa je zaprto. Obsežna škoda je tudi na zgradbi, zato so na pomoč poklicali gradbenega inženirja, ki bo ocenil, ali obstaja nevarnost zrušenja. Do takrat tudi ne bodo odpeljali poškodovanega avtobusa – strokovnjaki morajo namreč oceniti, ali je stavba za to dovolj stabilna.

Vzrok nesreče še ni znan, policija pa nadaljuje s preiskavo.