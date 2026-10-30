Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Avtobus, poln šolarjev, trčil v blok: 14 poškodovanih, tudi huje

Bad Oldesloe, 30. 10. 2026 15.21 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Avtobus trčil v blok

V nemškem mestu Bad Oldesloe je šolski avtobus trčil v stanovanjski blok. Po navedbah policije je iz še neznanega razloga zapeljal čez krožišče in nato naravnost v stavbo. V nesreči je bilo poškodovanih 14 ljudi, med njimi tudi otroci.

Nesreča se je zgodila okoli 7.20 zjutraj, v nemškem mestu Bad Oldesloe blizu Hamburga. Po navedbah policije je avtobus, na katerem je bilo 20 šolarjev, iz še neznanega razloga zapeljal čez krožišče in nato trčil v pročelje stanovanjske stavbe.

Poškodovanih je 14 oseb, med njimi tudi otroci, ki so utrpeli hude poškodbe, poroča Spiegel.

Huje je poškodovana tudi voznica avtobusa, ki je ostala ujeta v vozilu. Reševalci so morali uporabiti hiudravlično orodje, da so jo izvlekli iz kabine. Poškodovani sta tudi dve osebi, ki sta bili v času nesreče v stanovanju v pritličju bloka.

V intervenciji je sodelovalo več kot 100 pripadnikov reševalnih služb, območje okoli kraja nesreče pa je zaprto. Obsežna škoda je tudi na zgradbi, zato so na pomoč poklicali gradbenega inženirja, ki bo ocenil, ali obstaja nevarnost zrušenja. Do takrat tudi ne bodo odpeljali poškodovanega avtobusa – strokovnjaki morajo namreč oceniti, ali je stavba za to dovolj stabilna.

Vzrok nesreče še ni znan, policija pa nadaljuje s preiskavo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Nemčija avtobus šolarji prometna nesreča stanovanjski blok

Motorna žaga, orjaške buče in umetnine, ki jemljejo dih

Christa Pike v prvi izjavi: Ni trenutka, ko me ne bi bolelo

24ur.com Avtobus zapeljal na pločnik in zbil pešce: 17 poškodovanih
24ur.com Nesreča tramvaja v tematskem parku, 15 poškodovanih
24ur.com V trčenju avtobusa in osebnega vozila v Cerknem poškodovan otrok
24ur.com Huda nesreča srbskega avtobusa: 12 poškodovanih že v bolnišnici, tudi otroci
24ur.com Ob trčenju tramvaja v stavbo zavladala panika, potniki skakali skozi okna
24ur.com 'Iz avtobusa sem potegnil tri ali štiri osebe, vključno z mlajšo deklico'
24ur.com Dvonadstropni avtobus ostal brez strehe, osem poškodovanih
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28
30. 10. 2026 16.36
Avtobus bo ostal na mestu trka... Pa saj ni dirjala z 200 na uro.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
30. 10. 2026 15.54
A je el. kantura ostala pod "tempomatom"?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima
Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima
dominvrt
Portal
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022