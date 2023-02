Avtobus s ceste po brežini v stavbo, umrl 31-letni bodoči ženin

Iz Avstrije poročajo o nesreči avtobusa, zaradi katere so sprožili obsežno reševanje. Na kraj dogodka so napotili več kot 160 ljudi, med njimi gasilce, reševalce, zdravnike, policiste, gorske reševalce in helikopter nujne medicinske pomoči.

V soboto pozno zvečer je namreč v Schladmingu s ceste zapeljal bavarski avtobus. Vozilo naj bi najprej zdrsnilo po brežini, nato pa se je večkrat prevrnilo in nazadnje pristalo na zgradbi kovinarske delavnice, poročajo avstrijski mediji. V nesreči je umrl 31-letnik, ki je bil na avtobusu skupaj s prijatelji, praznovali so njegovo skorajšnjo poroko. Številni drugi potniki v avtobusu – na njem je bilo 32 ljudi – so bili poškodovani, nekateri huje. Hudo poškodovanih je bilo sedem potnikov in 51-letni voznik avtobusa. Stanje slednjega naj bi bilo še vedno kritično. So pa pristojni sporočili, da je bila reševalna akcija zelo zahtevna. Med drugim so morali avtobus najprej zavarovati, ker je bil v nestabilnem položaju. V zgodnjih jutranjih urah so ga dvignili s pomočjo avtodvigala. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 160 ljudi.