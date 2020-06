Avtobus v Varšavi zgrmel z nadvoza, umrla ena oseba

V Varšavi je danes z nadvoza zgrmel mestni avtobus – prebil je varnostno ograjo in padel več metrov v globino. Umrla je (vsaj) ena oseba, so sporočile oblasti, 20 je poškodovanih. Pet jih je potrebovalo bolnišnično zdravljenje in so huje poškodovani, je potrdil poljski minister za zdravje Lukasz Szumowski.

Zglobni oziroma "harmonika" avtobus se je, po fotografijah sodeč, prelomil na pol, saj je zadnji del ostal na nadvozu, medtem ko je prednji del avtobusa zgrmel več metrov v globino. Varšavski župan Rafal Trzaskowskije dejal, da preiskovalci verjamejo, da je voznik izgubil nadzor zaradi nenadne slabosti, a posvaril, da preiskava še vedno poteka. Dejal je, da je bil sicer mlad, avtobus pa je bil prav tako star le eno leto. Voznik ni huje poškodovan, ampak je bil hospitaliziran.