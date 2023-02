Avtobus zapeljal naravnost v vrtec, poln otrok, dva malčka umrla

Kanadske oblasti so po nesreči, v kateri sta umrla dva otroka, še šest pa jih je bilo ranjenih, aretirale 51-letnega voznik avtobusa, uslužbenec lokalnega javnega prevoza. Moškega so obtožili umora in nevarne vožnje. Natančne okoliščine incidenta za zdaj še niso jasne, piše BBC.